Известный актер из фильмов для взрослых поддержал Украину. Все благодаря Джозефине Джексон
Известный актер Анхель Муньос Гарсия, снимающийся в фильмах для взрослых и прославившийся под псевдонимом Jordi ENP, публично поддержал Украину. Все благодаря актрисе Джозефине Джексон, похваставшейся его "украинизацией".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Джексон поделилась в Instagram.
Звезда кино для взрослых поддержал Украину - с чего все началось
Так, на днях Джексон разместила совместное фото с Джорди и обратилась к фанам. Она спросила, нужно ли ей "украинизировать" актера.
Джексон и Джорди (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)
В комментариях подписчики поддержали идею Джексон. Они попросили, чтобы актер поддержал Украину.
Просьбу фанатов актриса выполнила очень быстро. Уже через день она показала фото с Джорди и написала: "Вы просили, я сделала!". На новом снимке он позировал в футболке с украинским флагом и трезубцем.
"Слава Україні! Героям слава", - было написано на одежде актера.
Известный порноактер поддержал Украину (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)
Как реагирует сеть
В комментариях юзеры поблагодарили актера за поддержку. Также они пишут:
- "Что здесь скажешь? Героям слава"
- "Крутяк! Украинизация по плану"
- "Браззерс становится украинским?".
Что известно о Jordi ENP
Актер родом из Испании начал работу в кино для взрослых с 18 лет. Он быстро стал звездой и подписал контракт с самой известной компанией Brazzers, снимающей эротический контент.
Джорди, настоящее имя которого Анхель Муньос Гарсия, был звездой еще и сайта Pornhub. Он дважды получал награду как популярнейший актер. Кроме этого, он активно развивает свой YouTube-канал, на который уже подписались миллионы пользователей.
Напомним, недавно стало известно, что звезда фильмов для взрослых ответила, что ее раздражает в украинцах.
Кроме этого, раньше мы уже рассказывали, что Джозефина Джексон расплакалась прямо на камеру.