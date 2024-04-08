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Известный актер из фильмов для взрослых поддержал Украину. Все благодаря Джозефине Джексон

Понедельник 08 апреля 2024 17:09
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Известный актер из фильмов для взрослых поддержал Украину. Все благодаря Джозефине Джексон Известный актер из фильмов для взрослых показался в футболке с трезубцем (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известный актер Анхель Муньос Гарсия, снимающийся в фильмах для взрослых и прославившийся под псевдонимом Jordi ENP, публично поддержал Украину. Все благодаря актрисе Джозефине Джексон, похваставшейся его "украинизацией".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Джексон поделилась в Instagram.

Звезда кино для взрослых поддержал Украину - с чего все началось

Так, на днях Джексон разместила совместное фото с Джорди и обратилась к фанам. Она спросила, нужно ли ей "украинизировать" актера.

Известный актер из фильмов для взрослых поддержал Украину. Все благодаря Джозефине Джексон

Джексон и Джорди (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

В комментариях подписчики поддержали идею Джексон. Они попросили, чтобы актер поддержал Украину.

Просьбу фанатов актриса выполнила очень быстро. Уже через день она показала фото с Джорди и написала: "Вы просили, я сделала!". На новом снимке он позировал в футболке с украинским флагом и трезубцем.

"Слава Україні! Героям слава", - было написано на одежде актера.

Известный актер из фильмов для взрослых поддержал Украину. Все благодаря Джозефине ДжексонИзвестный актер из фильмов для взрослых поддержал Украину. Все благодаря Джозефине ДжексонИзвестный порноактер поддержал Украину (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Как реагирует сеть

В комментариях юзеры поблагодарили актера за поддержку. Также они пишут:

  • "Что здесь скажешь? Героям слава"
  • "Крутяк! Украинизация по плану"
  • "Браззерс становится украинским?".

Что известно о Jordi ENP

Актер родом из Испании начал работу в кино для взрослых с 18 лет. Он быстро стал звездой и подписал контракт с самой известной компанией Brazzers, снимающей эротический контент.

Джорди, настоящее имя которого Анхель Муньос Гарсия, был звездой еще и сайта Pornhub. Он дважды получал награду как популярнейший актер. Кроме этого, он активно развивает свой YouTube-канал, на который уже подписались миллионы пользователей.

Напомним, недавно стало известно, что звезда фильмов для взрослых ответила, что ее раздражает в украинцах.

Кроме этого, раньше мы уже рассказывали, что Джозефина Джексон расплакалась прямо на камеру.

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