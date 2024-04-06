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Люда из "Вагітна у 16" опозорилась циничными словами о ВСУ

Суббота 06 апреля 2024 18:42
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Люда из "Вагітна у 16" опозорилась циничными словами о ВСУ Люда из скандального шоу оконфузилась в сети (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Людмила Нечипоренко, ставшая одной из новых участниц скандального шоу "Вагітна у 16", не стала прятаться от внимания и начала активно "раскручивать" свои соцсети. Более того, девушка не стесняется того, что не хочет работать, и делает циничные заявления о помощи Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из "прямого эфира" Люды, которым в TikTok поделилась пользовательница с ником "yaaaaanok".

Что сказала Люда из "Вагітна у 16"

Так, девушка активно ведет прямые эфиры в соцсетях, во время которых не только отвечает на вопросы пользователей. Также Люда зарабатывает себе на жизнь "подарками" и донатами.

При этом она не скрывает, что не хочет идти работать. Потому и просит у подписчиков деньги.

Когда же один из пользователей обратился к "донатерам" и призвал их не тратить деньги на Люду, а помогать ВСУ, которые борются с российскими оккупантами и защищают нашу страну, девушка не сдерживала "поток мыслей".

"А, щас! Бросайте мне, какое ВСУ, сбрасывайте мне! Я здесь для чего сижу? Я сижу, чтобы вы мне деньги кидали", - цинично заявила Люда.

@yaaaaanok #вагітнав16 #репост

Напомним, недавно мы рассказывали, что произошло со звездой фильмов "Аврора" и "Женская интуиция".

Кроме того, ранее уже стало известно, что звезда "Квартала" честно ответила, думала ли о мобилизации.

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