Люда из "Вагітна у 16" опозорилась циничными словами о ВСУ
Людмила Нечипоренко, ставшая одной из новых участниц скандального шоу "Вагітна у 16", не стала прятаться от внимания и начала активно "раскручивать" свои соцсети. Более того, девушка не стесняется того, что не хочет работать, и делает циничные заявления о помощи Вооруженным Силам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из "прямого эфира" Люды, которым в TikTok поделилась пользовательница с ником "yaaaaanok".
Что сказала Люда из "Вагітна у 16"
Так, девушка активно ведет прямые эфиры в соцсетях, во время которых не только отвечает на вопросы пользователей. Также Люда зарабатывает себе на жизнь "подарками" и донатами.
При этом она не скрывает, что не хочет идти работать. Потому и просит у подписчиков деньги.
Когда же один из пользователей обратился к "донатерам" и призвал их не тратить деньги на Люду, а помогать ВСУ, которые борются с российскими оккупантами и защищают нашу страну, девушка не сдерживала "поток мыслей".
"А, щас! Бросайте мне, какое ВСУ, сбрасывайте мне! Я здесь для чего сижу? Я сижу, чтобы вы мне деньги кидали", - цинично заявила Люда.
@yaaaaanok #вагітнав16 #репост
Напомним, недавно мы рассказывали, что произошло со звездой фильмов "Аврора" и "Женская интуиция".
Кроме того, ранее уже стало известно, что звезда "Квартала" честно ответила, думала ли о мобилизации.