Любовні пригоди і обачність: гороскоп для всіх з 6 по 12 квітня

Гороскоп на квітень 2020 року свідчить про те, що місяць буде спокійним і стабільним майже у всіх сферах життя. У романтичних стосунках можливі емоційні підйоми та удача. Місяць не обійдеться без сплесків і дрібних проблем, але в цілому очікується гармонія і спокій.

Астрологи дали прогноз для всіх знаків Зодіаку на тиждень, з 6 по 12 квітня, і розповіли, кому варто розслабитися, а кому – приділити час важливим справам.

Овен

Зірки обіцяють Овнам тиждень, насичений любовними пригодами. Везти буде і тим, хто ще не зустрів свою половинку, і тим, у кого вже склалися відносини. Варто налаштуватися на позитивну хвилю і не боятися змін. У четвер і п'ятницю астрологи радять не міняти свої плани та зберігати спокій. Різкі або поспішні рішення можуть призвести до фінансових втрат або сварок.

Телець

Тиждень буде дуже продуктивним, тому астрологи радять Тельцям бути помірними у всьому і не забувати про відпочинок. На вихідних можливо непорозуміння з близькими. Не варто найближчими днями витрачати великі суми грошей і сильно перевтомлюватися. Тельцям потрібно знайти можливість віддати старі борги або погасити кредит, оскільки можуть виникнути негаразди в майбутньому.

Близнюки

Девіз найближчого тижня – воля до перемоги та інтенсивний рух. Не настільки важлива мета, як бажання її досягти та енергія на це спрямована. Всі сили треба направити на рух вперед і це стосується, як поточних робочих моментів, так і романтичних відносин. Якщо ви хотіли домогтися розташування свого об'єкта симпатії – зараз найвдаліший час для яскравих і неординарних вчинків.

Рак

Зірки попереджають про непростий і проблемний період та варто продумати план Б, який допоможе впоратися з будь-якою ситуацією. Найнебезпечніші дні – понеділок і середа. Якщо комусь із близьких знадобиться допомога, захист чи підтримка – не йдіть у бік. На цьому тижні ви будете втягнуті в чужий конфлікт, але вирішити його вам буде під силу.

Лев

Найближчими днями Левам потрібно навчиться думати позитивно і зберігати оптимізм у будь-якій ситуації. Близькі люди можуть проявити агресію і провокувати конфлікти, але астрологи радять не реагувати на нападки та зберігати спокій. У відносинах з близькою людиною варто виключити ревнощі й перестати створювати проблеми на рівному місці. Постарайтеся максимально залишатися в спокої та гармонії.

Діва

Тиждень буде багатий на дрібні конфлікти та суперечки. Не варто впиратися і конфліктувати. Зірки радять проявити поступливість і шукати компроміси у спілкуванні з близькими, колегами та родичами. Інакше ризикуєте залишитися на самоті. Проте астрологи радять придивитися до свого оточення і мінімізувати контакти з егоїстичними та дріб'язковими людьми.

Терези

На цьому тижні голос розуму буде не самим надійним і астрологи радять прислухатися до того, що буде підказувати серце. Терези будуть дуже успішними й кмітливими в ці дні, і навіть можлива зміна сприйняття оточення. У непростих ситуаціях варто прислухатися до інтуїції. На всі ситуації потрібно дивитися реалістично і діяти виходячи з власних переконань.

Скорпіон

Тиждень дуже активний і динамічна, і енергетичне виснаження може наступити дуже швидко, тому астрологи рекомендують не забувати про відпочинок. Якщо з'явиться можливість допомогти ближнім – не відмовляйтеся, тому, що добро повернеться в подвійному розмірі. У фінансах можливі негаразди, а любові не виключені сварки та конфлікти. До кінця тижня ситуація стабілізується. Якщо вам буде не вистачати уваги від близької людини – просто поговоріть по душах.

Стрілець

Сил на те, щоб розв'язувати всі проблеми на цьому тижні, просто не залишиться. Астрологи рекомендують виділити важливі та другорядні, щоб не загнати себе до виснаження. Тиждень прекрасно підходить для домашніх справ, спілкування й усамітнення. Романтичні пригоди варто відкласти на потім, а сили направити на прибирання в будинку і відновлення балансу.

Козоріг

У найближчий тиждень можливі невеликі труднощі з фінансами або непередбачені витрати. У четвер і п'ятницю варто побоюватися краху планів. На вихідних потрібно витратити час і гроші на себе, варто змінити імідж і підвищити свою привабливість. Це допоможе залучити удачу в романтичній сфері, підніме настрій і додасть упевненості у власних силах.

Водолій

Планети увійшли в дисгармонію і тиждень у Водоліїв може бути з дуже динамічними змінами, раптовими змінами планів і настрою. Найбільш вдалими стануть четвер і п'ятниця. На початку тижня будьте акуратніше з фінансами та не витрачайте багато грошей. Присвятіть час фізичній активності та заняттям спортом. Всі поїздки краще відкласти.

Риби

Прекрасний тиждень для того, щоб налагодити стосунки. Астрологи радять провести зі своєю половинкою як можна більше часу, подивитися фільм, разом відпочити або зробити спільні покупки. Початок тижня буде у фінансовому плані не дуже вдалим, а в середу і четвер справи підуть в гору. Багато проблем почнуть вирішуватися самі по собі. Всі розпочаті справи потрібно довести до кінця, і не звертати увагу на дрібні негаразди. Вихідні варто присвятити відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, які у квітні зустрінуть свою долю.