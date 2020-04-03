ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гороскоп на квітень: ці знаки Зодіаку зустрінуть свою другу половинку

STYLERЖиття    03.04.2020 - 21:43
Гороскоп на квітень: ці знаки Зодіаку зустрінуть свою другу половинку
Гороскоп на квітень 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на квітень 2020 склали астрологи - він підкаже, які знаки Зодіаку зможуть знайти сильне і взаємне кохання

Гороскоп на квітень 2020 обіцяє трьом знаками Зодіаку незабутні любовні пригоди. Другий місяць весни буде наповнений для них романтикою і справжніми пристрастями. Хто ці щасливчики - в матеріалі Styler.

Телець

Все, що буде відбуватися в любовному житті Тільця у квітні, буде важливим і доленосним. Стосунки, які почнуться в цей період, мають відмінні шанси на приємне продовження. Навіть якщо в цьому місяці Тельцю не буде вистачати флірту і легковажності, не турбуйтеся. Це може говорити про те, що зв'язок між вами серйозний і закладається надовго.

Лев

Квітень 2020 для Лева стане періодом, коли спільне проведення часу з партнером і заняття творчістю буде не тільки приносити радість, але і дуже зблизить. Лев може в якийсь момент усвідомити, що людина, яка поруч з ним - саме та, з ким йому захочеться провести своє життя. А самотні Леви отримають шанс на доленосні стосунки, які можуть зародитися з невинного флірту в соцмережах.

Козеріг

У Козерога у квітні відмінні шанси зустріти ту саму людину, з якою він зможе прожити залишок днів. Зірки гороскопу дають Козерогові в середині весни "зелене світло" на любовні стосунки. У цьому місяці його буде супроводжувати успіх у сфері сосунків, тому шлюби, укладені в цей час, обіцяють бути довгими і щасливими.

Раніше ми писали, для яких знаків Зодіаку квітень стане важким місяцем, коли потрібно уважніше поставитися до свого здоров'я.

Гороскоп на сьогодні для всіх знаків Зодіаку: кому зірки обіцяють щастя 3 квітня
Новини України гороскоп
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся