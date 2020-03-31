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Астрологи назвали головних везунчиків квітня: випаде унікальний шанс

STYLERЖиття    31.03.2020 - 21:08
Астрологи назвали головних везунчиків квітня: випаде унікальний шанс
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на квітень повідає про найбільш везучі знаки Зодіаку

Гороскоп 2020 у квітні обіцяє деяким знакам Зодіаку неймовірне везіння і успіх вже з перших днів місяця. Кого зірки будуть благоволити в коханні, грошах, роботі і здоров'ї - в прогнозі астрологів на Styler.

Телець

Телець з перших днів квітня буде переповнений енергії, яка дозволить йому згорнути гори. Але астрологи радять почати з малого - навести порядок у своїй оселі. Коли ви розставите всі по місцях, зрозумієте, що для вас найголовніше, і в якому напрямку рухатись. Можливо, це буде ідея для власного бізнесу, а може бути і нові стосунки.

У квітні Тельці, які не могли зважитися відкрити свої почуття коханій людині, зможуть відкритися. Потрібні слова, сказані в потрібний час, здатні змінити його життя.

Рак

Рак буде чарівним - його неймовірна харизма і впевненість у собі підкорить всіх. Енергія у Рака в середині квітня буде бити фонтаном. Завдяки цьому він має шанс переробити масу різних справ. Єдине, що зможе йому перешкодити, - це нетерпіння і зайва квапливість.

Якщо Раку вдасться довести почате до кінця, то дивіденди у вигляді прибутку, визнання або дорогих подарунків надійдуть вже дуже скоро.

Лев

Лев буде володіти особливим магнетизмом, який буде привертати до нього увагу оточуючих. Зірки гороскопу радять Леву використовувати це у своїх інтересах. У квітні можна буде завести знайомство з потрібними людьми і заручитися їх підтримкою.

Вже з середини місяця справи у Лева впевнено підуть в гору. У першу чергу це стосується таких сфер, як бізнес, гроші, робота, навчання, а також великих домашніх проектів, на кшталт ремонту.

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