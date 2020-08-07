Любов ненавмисно нагряне: знаки Зодіаку, яким зірки обіцяють романтичні пригоди в серпні

Гороскоп кохання на серпень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які в серпні переживуть романтичну пригоду

Гороскоп на серпень 2020 року свідчить про те, що деякі знаки Зодіаку можуть зустріти свою справжню любов до кінця серпня. Романтична зустріч може відбутися зовсім несподівано, і нова людина може стати самою близькою.

Астрологи розповіли, кому неймовірно пощастить у коханні до кінця літа. Про це повідомляє видання SlovoFraza.

Овен

Останній місяць літа затягне Овнів у затяжну романтичну пригоду, нові зустрічі та емоції. Більшість представників цього знака не налаштовані на нові серйозні стосунки, але готові допустити флірт, щоб загоїлися рани недавніх розчарувань. Зірки обіцяють нові знайомства, романтичну атмосферу, позбавлення від комплексів. А ось осінь може принести Овнам справжні та серйозні відносини.

Телець

Тельців чекає абсолютно незвичайне завершення літа, оскільки події будуть відбуватися за зовсім іншими сценаріями. В серпні все кардинально зміниться, зірки додадуть сміливості та рішучості, і Тельці вирушать на зустріч з людиною, яка відразу викличе дуже сильні почуття. Можливо, доведеться зробити перший крок самостійно і запросити людину на побачення. Поборів свої власні страхи, Тельці отримають в нагороду незабутні відчуття і можливість створити нові щасливі відносини.

Стрілець

Романтичне життя Стрільців може кардинально змінитися у другій половині серпня й об'єктом пристрасті стане не нова людина, а хтось з минулого. Спалахнуть почуття і зірки рекомендують просто піти на поводу в емоцій і насолоджуватися романтичними побаченнями. Однак не варто спокушатися, це всього лише любовна пригода, яке не призведе до серйозних стосунків. Краще всього буде залишитися просто друзями та не створювати складну ситуацію.

Водолій

Всупереч тому, що Водолії не налаштовані в кінці літа на романтичний лад, в їх життя увірветься любов. Нова зустріч відбудеться раптово і виб'є ґрунт з-під ніг. Нова людина виявиться унікальною та цікавою і зачарує Водолія з перших секунд. Варто відкласти всі важливі справи та піти на побачення, оскільки романтична захопленість може перерости в серйозні стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ці знаки Зодіаку виконають свої найзаповітніші мрії до кінця літа.

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