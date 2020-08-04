Ці знаки Зодіаку виконають свої найзаповітніші мрії до кінця літа

Гороскоп 2020 (фото: pixabay)

Гороскоп на серпень 2020 обіцяє цим знакам Зодіаку здійснення найбільших мрій в кінці літа

Гороскоп на серпень 2020 підкаже, які знаки Зодіаку під завісу поточного літа зможуть здійснити навіть найзаповітніші та найсміливіші бажання. Астрологи кажуть - не бійтеся мріяти, адже рано чи пізно зірки візьмуть вашу сторону і допоможуть в реалізації задуманого.

Фахівці назвали чотири знаки Зодіаку, яким в серпні 2020 усміхнеться фортуна, пише slovofraza.com.

Телець

Тельці зможуть у серпні здійснити свої заповітні мрії у сфері матеріального. Астрологи кажуть, що вам не доведеться навіть викладатися, щоб зміцнити своє грошове становище. Ви отримаєте все, що бажаєте, якщо почнете розвиватися самостійно, і сил у вас на це вистачить. Просто паралельно з основною роботою вкладайтеся у власну справу.

Діва

Астрологи кажуть, що Діви зможуть в серпні досягти тих цілей, які раніше вам здавалися лише примарними мріями. Серпень стане для вас ідеальним періодом для втілення бажаного в життя, адже ніяких проблем на вашому шляху не буде. Гороскоп закликає просто рухатися в бік бажаного, і ви обов'язково цього досягнете.

Терези

Астрологічний прогноз на останній місяць літа радить Терезам зосередитися на собі і власних бажаннях. Прислухайтеся тільки до внутрішнього голосу, тому що сторонні поради можуть збивати з пантелику. Інтуїція підкаже, в якому напрямку рухатися і які дії слід зробити, щоб отримати бажане.

Стрілець

Якщо раніше вам не вистачало цілеспрямованості, врівноваженості і терпіння, щоб довести розпочате до кінця, то в серпні все зміниться. Кінець літа стане для вас самим вдалим періодом для реалізації заповітних бажань. Пам'ятайте, що ви перебуваєте під впливом фортуни, так що не бійтеся підвищувати планку і замахуватися на щось більше.

Раніше астролог назвала найбільш небезпечні періоди серпня і попередила, що таке було хіба що у 1941-му.

Також таролог розповіла, які сюрпризи та зміни подарує нам залишок літа по картах Таро.