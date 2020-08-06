Буде тільки один шанс: ці знаки Зодіаку солідно підзароблять у серпні

Гороскоп на серпень 2020 (фото: РБК-Україна)

Астролог Павло Глоба у своєму гороскопі на серпень назвав знаки Зодіаку, які збагатяться в кінці літа

Гороскоп на серпень 2020 розповість про щасливчиків, яким зірки подарують унікальний шанс солідно підзаробити в кінці літа. Відомий астролог Павло Глоба назвав чотири знаки Зодіаку, що зможуть поповнити свій банківський рахунок кругленькою сумою.

Глоба також дав кожному з цих знаків Зодіаку пораду, як з користю для себе провести останній місяць літа і не проклацати ту саму можливість, якої може більше і не бути. Про це пише Slovofraza.

Близнюки

Астролог вважає, що у Близнюків в серпні відбудеться перекіс у бік великого прибутку. Ваш шанс випаде в останній тиждень літа, коли доля підкине вам нагоду взяти участь у цікавому та перспективному проєкті. Надалі він стане причиною вашого кар'єрного зростання і стрімкого збагачення. Павло Глоба радить вам викладатися і не лінуватися.

Діва

Дівам також підфартить ближче до кінця літа. У вас з'явиться шикарний шанс не лише відновити колишній рівень доходів, але ще і значно примножити свій прибуток. Правда для цього доведеться проявити працьовитість і гарненько попрацювати. Завдань і справ буде багато. Якщо Діва не піддасться ліні і буде викладатися по повній, то і фінансове становище стрімко почне поліпшуватися.

Стрілець

Удача світить і знаку зодіаку Стрілець в серпні. Глоба не уточнив, в який саме період місяця варто чекати везіння, тому будьте насторожі! Реалізація унікальної ідеї зробить вас досить популярною особою в ділових колах і дозволить примітно розбагатіти. Але астролог радить не витрачати всі відразу, а відкласти в банк під відсоток та інвестувати якусь частину.

Риби

Астролог каже, що в серпні Риби можуть стати щасливими володарями великої суми. Причому прибуток прибуде поступово, що дозволить вам звикнутися з багатством і не розтратити його в спонтанному пориві. Самі ж гроші прибудуть в якості винагороди за старі проєкти або ж участь у новій справі. Головне правильно розпорядитися статками. Глоба рекомендує вкласти все в самоосвіту та професійний розвиток.

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