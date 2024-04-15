"Любовь, ложь и кровопролитие": 5 причин посмотреть экшн с Кристен Стюарт

Уголовный экшн-триллер "Любовь, ложь и кровопролитие" выходит в украинский прокат 18 апреля. Лента рассказывает о менеджере тренажерного зала в небольшом городке - Лу, которая становится близкой с амбициозной бодибилдером Джеки. Последняя останавливается в городе ненадолго, планируя впоследствии продолжить свой путь в Вегас в погоне за своей мечтой. Но вдруг женщины оказываются в эпицентре преступного мира.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 причин не упустить эту громкую премьеру в кинотеатрах.

Звездный актерский состав

Главную роль в фильме исполнила Кристен Стюарт - номинантка на "Оскар" за байопик "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", звезда саги "Сумерки" и перезапуска "Ангелов Чарли". Ее героиня Лу – одинокая вычурная девушка, полная душевной боли и ненависти к себе.

На роль харизматической культуристки Джеки режиссер долго искала идеальную исполнительницу – и нашла Кэти М. О'Браян, которая сама имеет опыт в бодибилдинге. Ее можно было видеть в фильмах киновселенной Marvel и сериале "Мандалорец". Но подлинным открытием М. О'Браян стала именно в этой ленте.

"Она придала героини искреннюю, широко открытую и волшебную энергию", - хвалит коллегу Стюарт.

Также в фильме снялись номинант на "Оскар" Эд Гаррис ("Игры разума", "Шоу Трумэна"), Джена Мелоун ("Голодные игры", "Неоновый демон"), Дэйв Франко ("Иллюзия обмана") и Анна Барышников ("Манчестер у моря"). Звездный состав здесь работает не ради камео, а в полную силу.

Кадр из фильма "Любовь, ложь и кровопролитие"

Восходящая звезда арткино в кресле режиссера

"Любовь, ложь и кровопролитие" - второй полный метр режиссера Роуз Гласс. Ее дебютный хорор "Святая Мод" получил номинации на премии BAFTA и Британской премии независимого кино. Идея новой ленты возникла из-за иронического желания деконструировать клише о "сильных женских персонажах".

Критики увлекаются работой Гласс. Variety назвал фильм "диким и вопиющим", отметив, что он "превосходит ожидания". The Hollywood Reporter написал, что фильм "никого не оставит равнодушным". А в IndieWire отметили "хитрое и угрюмое чувство юмора" постановщицы. Бесспорно, нас ждет неожиданный и смелый взгляд женщины-режиссера.

Кадр из фильма "Любовь, ложь и кровопролитие"

Художница из костюмов – американка украинского происхождения

Ольга Милл - уроженка Одессы, оказавшаяся в Нью-Йорке в 5-летнем возрасте. Она окончила Нью-Йоркскую киношколу Стива Тиша, и работала над костюмами в таких лентах как "Дневник Пастора" и "Человек человеку волк" Пола Шредера, "Наследственность" Ари Астера, "Никогда, изредка иногда всегда" Элизы Хитманн, "Эйлин" Уильяма Олдройда и т.д. В своей работе Милл вдохновлялась фотографиями с 80-х и документальными фильмами о бодибилдинге.

Кадр из фильма "Любовь, ложь и кровопролитие"

Провокационная деконструкция "американской мечты"

Лента "Любовь, ложь и кровопролитие" - это сатира на одержимость успехом и гипертрофированные идеалы, царившие в американской культуре 1980-х. Фитнес-зал здесь становится метафорой общества потребления, где все стремятся стать победителями.

"Это было время стероидной маскулинности, нарциссизма и поверхностного гламура. В тот период пришелся пик неолиберальной идеологии с ее культом индивидуализма, конкуренции и личной выгоды", - рассказывает Роуз Гласс.

В этом контексте даже любовь становится хищной и опасной. Однако режиссер не поучает, а язвительно высмеивает клише эпохи.

Кадр из фильма "Любовь, ложь и кровопролитие"

Претендент на культовый статус

Стиль и тон фильма "Любовь, ложь и кровопролитие" настолько уникальны, что критикам не хватает слов для описания.

"Это как смесь неонуара, эротического триллера, квир-фантазии и сатиры. Такое впечатление, что ленту снимали одновременно Дэвид Линч, братья Коэн и Брайан Де Пальма", - пишет The Playlist.

Премьера состоялась на кинофестивалях Санденс и Берлинале, где публика приняла фильм овацией.

"Роуз Гласс сумела возвести на экране смех и слезы, красоту и ужас, любовь и ненависть. Это действительно уникальное зрелище", - заключает The Wrap.

Итак, "Любовь, ложь и кровопролитие" обещает шокировать, смутить и развлечь зрителей. Безумный микс криминального триллера и мелодрамы от одной из самых интересных молодых режиссеров современности здесь олицетворяет звездный каст. Так что спешите увидеть один из самых дерзких и безумных фильмов года на большом экране - он имеет все шансы стать культовым.