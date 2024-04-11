Шедевральная картина: 5 причин пойти в кино на фильм "Стыд"

РБК-Украина (проект Styler) называет пять причин не пропустить эту невероятную драму в прокате.

Гипнотический дуэт Майкла Фассбендера и Кэрри Маллиган

Безумная химия между двумя номинантами на "Оскар" - главная изюминка фильма. Фассбендер, звезда "12 лет рабства" и франшизы "Люди Икс", блестяще олицетворяет сексоголика, балансируя между грубостью и уязвимостью.

"Его игра полна смелости и удивительного магнетизма", - писал о нем журнал Rolling Stone.

Маллиган, известная по "Великому Гетсби" и "Драйву", создает трогательный образ его сестры - травмированной души, отчаянно стремящейся к любви.

The Hollywood Reporter отмечает, что "Керри Маллиган ошеломляет в этой неожиданной роли".

Вместе Фассбендер и Маллиган передают пронзительную связь двух потерянных людей.

Шедевр от обладателя "Оскара" Стива Макквина

За "Стыд" Стив Макквин получил приз за лучшую режиссуру в Венеции. Вместе со сценаристкой Эби Морган ("Железная леди", "Суфражистка") и оператором Шоном Боббиттом ("Олдбой") они создали шокирующее интимное полотно.

Камера Боббита словно препарирует героев, разоблачая их тайные раны. Крупные планы лиц, статические кадры и символические детали производят эффект "подглядывания" за чужой страстью. Недоговорки в диалогах кричат громче слов. Вместе это складывается в рассказ об опустошенных людях, одиноких даже в мегаполисе.

"Стыд" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Признание критиков и многочисленные номинации

Премьера "Стыда" состоялась на Венецианском кинофестивале, где Фассбендер получил Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль. Фильм также получил 6 номинаций на премию Европейской киноакадемии, в том числе за лучший фильм, режиссуру и актерскую игру.

На Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 79% и статус "Сертифицированной свежести", который присваивают фильмам с лучшими рецензиями. Все это подтверждает его высокую художественную ценность.

"Стыд" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Восторг кинопрессы

"Стыд" вошел в топы лучших фильмов десятилетия многих изданий. The Guardian назвал его "тревожным фильмом, проникающим в сознание и остающимся под кожей, когда мы пытаемся постичь его героев". Variety отметил "бескомпромиссность и невероятную игру Фассбендера в этом rigorous, но полном сочувствии исследовании".

Даже критики, спорившие по поводу откровенного контента ленты, сходились во мнении: это одна из самых глубоких драм в истории кино. Как писал критик Роджер Эберт, "Стыд" - это "мощный, смелый фильм, к которому я бы не смог вернуться во второй раз. Это большой акт режиссуры и актерской игры".

"Стыд" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Разговор о боли и недостижимости любви

За провокационным фасадом "Стыда" скрывается глубокое исследование травм и зависимостей. Макквин задает неудобные вопросы: почему мы убегаем от близости? Как детские раны определяют взрослую жизнь? Можно ли спастись от одиночества в мире, который ценит только гедонизм?

Режиссер снимает полуду с табуированных тем и заставляет говорить о них вслух. В диалогах и жестах героев угадывается отчаянное стремление быть услышанными и любимыми. Способны ли они принять любовь и разделить чужую боль? "Стыд" не дает однозначных ответов, но побуждает задуматься над состоянием человека в современном мире.

Итак, "Стыд" - горькое лекарство от безразличия, которое следует принять. Этот шокирующий фильм выбивает зрителя из зоны комфорта, но и пробуждает сочувствие. Повод увидеть его на большом экране в рамках весеннего сезона ретроспективы - это шанс пережить катарсис, который бывает раз в десятилетие. Не упустите!

"Стыд" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)