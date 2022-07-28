"Люблю всією душею, всім серцем": Залужний привітав жителів улюбленого міста зі святом (відео)

Генерал Залужний провів у місті Володимир (раніше носив назву Володимир-Волинський) свою молодість, і проходив там раніше військову службу.

Так, Валерій Федорович колись зазначав в одному з інтерв'ю, що Новоград-Волинський (рідне місто офіцера) був "колискою мрій і прагнень, а Володимир-Волинський дав можливість втілити їх у життя".

Сьогодні, 28 липня, головнокомандувач ЗСУ долучився до привітань жителів Володимира з 1034-м днем народження міста.

"Вітаю чудове місто Володимир! Живіть, процвітайте. Дуже шкодую, що не можу туди попасти. Люблю це місто - всією душею, всім серцем. Зі святом", - з посмішкою сказав Залужний.

Відео: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав жителів Володимира З Днем міста

До речі, генерал близько знайомий з багатьма містами України, де проживав і служив, і особливе місце в серці, звичайно ж, його мала батьківщина - Новоград-Волинський під Житомиром.

"Лише з роками я зрозумів, що означає в житті кожної людини місто, в якому проходить дитинство та юність. Змінивши сьоме місце служби, я ще більше почав цінувати землю, де народився та виріс, Новоград-Волинський - назавжди в моєму серці…

Втім, дав про себе знати і кочовий спосіб життя військовослужбовця: люблю Одесу, де служив тривалий час, подобаються Київ, Чорноморськ, Десна...

До вподоби мені припав і Володимир-Волинський з його особливою, позитивною аурою: так добре, як тут, я почуваюся хіба що в рідному Новограді-Волинському. Недарма ж у цих міст подібні назви", - так говорив Залужний ще в 2010 році журналістам газети "Звягель".

А ще з величезною теплотою генерал згадує Чернігів, звідки родом його мама.

"Скільки пам'ятаю своє дитинство, літо і трохи зим проходили там. Я настільки був закоханий у це місто, що навіть мріяв дорослим жити над Десною. Але, оскільки військовий, дуже довго в Чернігові не був", - зазначав Залужний в одному з інтерв'ю.

Генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ (фото: facebook com vzaluznyj)

Нагадаємо, що про сьогоднішнє місто-іменинника Володимира перша згадка в літописах датується 988 роком. Починаючи з XII століття, за часів феодальної роздробленості Київської Русі-України місто стає центром удільного Волинського князівства. Тут утвердилася окрема князівська династія, заснована онуком Володимира Мономаха - Ізяславом Мстиславичем, який правив на Волині в 1146-1154 роках. Магдебурзьке право місто отримало в 1324 році.