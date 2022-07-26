Готуємося святкувати хрещення Київської Русі - України: дата, історія, цікаві факти

28 липня 2022 року українці відзначать велике свято - День хрещення Київської Русі - України , день пам’яті святого князя Володимира Великого та мучеників Кирила і Юдити, а також вперше - День Української державності.

Історія свята,традиції, чи буде додатковий вихідний - читайте в матеріалі Styler нижче.

1034 років хрещення Київської Русі - України

Це важливе свято відзначається щорічно 28 липня в день пам'яті князя Володимира, який офіційно хрестив Русь і був зарахований до лику святих.

Встановлено це свято указом Віктора Ющенка в липні 2008 року. І хоча точний день, навіть рік встановити неможливо, прийнято вважати, що хрещення відбулося в 988 році.

Князь Володимир перейняв християнство з Візантії, адже тоді імперія була найрозвиненішою і найсильнішою країною континенту. Цей крок був необхідний для сприяння розвитку країни та зміцнення з європейськими країнами.

За переказами, масове хрещення жителів Києва відбулося при впадінні річки Почайни в Дніпро.

Після офіційного хрещення киян у 988 християнство стало державною релігією Київської Русі. Християнізація Русі йшла поступово за водними шляхами, спершу її прийняли більші осередки, пізніше провінція.

Фото: Петро Андрусів Хрещення Русі-України, 1980

Цікаві факти про хрещення Русі і свята

Після хрещення у місті Херсонес святий князь Володимир взяв собі ім'я Василь, що з грецької означає "цар".

Князь Володимир віддавав десяту частину своїх прибутків на будівництво першого храму Київської держави - Десятинної церкви. При цьому храмі була відкрита найперша школа на Русі.

Християнство збагатило східнослов’янські народи новими науковими й філософськими поняттями, досі невідомими слов’янам. Прискорився розвиток древньоруської літературної мови.

На час хрещення у князівській скарбниці не залишилось монет, тому князь Володимир почав виготовляти перші гривні. На них був зображений князь з написом "Володимир на престолі", а також український тризуб.

Володимир Великий до Хрещення був жорстоким язичником, мав близько 500 наложниць й вів розпусне життя. Прийнявши християнство, він навернувся до віри. Зараз він вважається святим та рівним з апостолами.

Фото: Пам'ятник князю Володимиру в Києві (Getty Images)

Як в Україні святкують хрещення

Святкування хрещення Київської Русі - України відбувається зазвичай пишно. Цьогоріч через війну воно може бути скромнішим. Так, минулоріч митрополит Епіфаній 28 липня очолив у Михайлівському Золотоверхому соборі божественну літургію з нагоди відзначення 1033-ї річниці Хрещення Русі - України.

Також урочистості з нагоди свята проходили на Володимирській гірці, де предстоятель ПЦУ звершив молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

Крім того до свята організовують хресну ходу, хоча в попередні роки були обмеження через пандемію коронавірусу.

Фото: Святкування хрещення Русі (Getty Images)

Чи буде додатковий вихідний?

Рік тому на 28 липня було призначено ще одне свято: День Української державності. Його встановлено указом президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року, підписаним під час урочистостей до тридцятої річниці незалежності України.

31 травня 2022 року Верховна рада ухвалила його: "за" проголосували 257 народних депутатів. Закон набрав чинності 9 червня 2022 року.

Цей день мав би бути вихідним, однак через військовий стан додаткові вихідні скасовуються.