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День Української Державності: як сьогодні відзначати нове свято

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Четвер 28 липня 2022 06:54
День Української Державності: як сьогодні відзначати нове свято Фото: День Української Державності відзначається 28 липня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

День Української Державності 28 липня відзначають в 2022 році вперше, а указ про введення цього свята був підписаний президентом рік тому. Дата для вшанування зародження держави була обрана не випадково - вона збігається з Днем Хрещення Русі-України.

Які заходи заплановані в це нове свято, і чи стане воно вихідним - читайте в матеріалі Styler нижче.

У чому задум свята

Ініціював запровадження нового свята День Української Державності президент Володимир Зеленський влітку 2021-го, а Верховна Рада наприкінці травня поточного року підтримала законопроект 257 голосами "за".

За кілька днів до святкової дати глава держави у своєму зверненні відзначив, що День Української Державності, що ми станемо відзначати на шостому місяці російсько-української війни, стверджуватиме зв'язок нині живих українців з багатьма поколіннями нашого народу.

"Понад тисячу років державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру", - сказав президент.

Так, нове свято має сприяти утвердженню спадкоємності багатої історії Української держави, що бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.

Додамо, що День Української Державності, як вказувалося в пояснювальній записці до ще тоді законодавчої ініціативи (№№ 5864), має протистояти фейковому образу, який просуває РФ, нібито українці - не окремий народ, а начебто складають частину їх сумнозвісного "русского мира", і так далі.

День Української Державності: як сьогодні відзначати нове свято

День Української Державності відзначаємо 28 липня (фото: kyivcity.gov.ua)

Вихідний чи ні?

Спочатку планувалося, що День Української Державності 28 липня повинен стати вихідним. Та повномасштабна війна РФ проти України змінила ситуацію.

Оскільки в країні діє воєнний стан, додаткові вихідні зараз - скасовані.

День Української Державності: як сьогодні відзначати нове свято

День Української Державності стане вихідним, як і має бути, вже після перемоги (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Які святкові заходи

Для нового державного свята, що вперше цього року відзначать українці, були заплановані певні урочистості та заходи. Пройдуть вони в різних містах за схожим церемоніалом.

У столиці України 28 липня в День Української Державності у всіх районах міста відбудуться церемонії підняття прапора.

Також протягом дня покладатимуть квіти до пам'ятників та пам'ятних знаків, місць поховань видатних державних діячів, борцям за незалежність України, загиблим учасникам Революції Гідності - Героям Небесної Сотні, учасникам антитерористичної операції та учасникам заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ на території України.

У Києві також встановлять інформаційно-довідкові стенди та конструкції про захисників і борців за незалежність України, розповіли в прес-службі Департаменту суспільних комунікацій КМДА.

День Української Державності: як сьогодні відзначати нове свято

День української державності відзначаємо 28 липня (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Але святкування одним днем не обмежиться - протягом усього року в місті "проводитимуть відповідні культурно-мистецькі та інформаційно-просвітницькі акції. Зокрема, в освітніх закладах організують спортивні та національно-патріотичні заходи, присвячені історичним подіям і видатним діячам українського державотворення".

В українських містах хід проведення святкових заходів залежить від ситуації з безпекою. Так, музичні виступи, концерти, історичні екскурси з нагоди Дня Української Державності на площах і в парках протягом дня очікуються в "спокійних" населених пунктах.

День Української Державності: як сьогодні відзначати нове свято

Відзначати нове свято День Української Державності відтепер будемо 28 липня (фото: khm.gov.ua)

Додамо, що раніше ми розповідали, як цього дня, 28 липня, святкуватимуть 1034-ту річницю Водохреща Київської Русі-України.

А також писали, які державні свята і скільки вихідних буде в серпні.

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