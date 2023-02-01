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"Люблю вас всех": Оззи Осборн уходит со сцены, у рок-звезды серьезные проблемы со здоровьем

Оззи Осборн уходит со сцены (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Знаменитый английский рок-музыкант Оззи Осборн уходит со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем.

Это заявление 74-летний экс-лидер культовой группы Black Sabbath опубликовал в Instagram.

Почему Оззи Осборн завершил гастрольную карьеру

Оззи признается, что сообщать фанатам эту новость - "одна из самых трудных вещей", которые ему приходилось делать в жизни.

"Как вы, наверное, знаете, четыре года назад я попал в серьезную аварию, где повредил позвоночник. Моей единственной целью в это время было вернуться на сцену… С моим голосом все хорошо. Однако после трех операций лечения стволовыми клетками бесконечных сеансов физиотерапии и последнего новаторского лечения Cybernics (HAL) мое тело все еще физически слабо", - написал звездный артист.

Осборн говорит, что "физически не в состоянии" поучаствовать в будущих концертах европейского тура, потому что даже не сможет справиться с переездами.

При этом артист еле сдерживает слезы, когда думает о том, что он подводит и разочаровывает поклонников…

"Никогда не подумал бы, что мои гастрольные дни закончатся таким образом. Сейчас моя команда придумывает идеи, как я смог бы выступать, не ездя из города в город и из страны в страну", - говорит Оззи.

Он поблагодарил свою семью, музыкантов своей группы, всех друзей и коллег, а также поклонников "за их бесконечную преданность, верность и поддержку", а также за то, что они дали музыканту жизнь, о которой он "даже не мечтал".

"Я люблю вас всех…", - закончил Оззи.

Оззи Осборн является одним из основателей тяжелого металла, как направления рок-музыки. У него есть звезда на голливудской Аллее славы. Осборн - обладатель "Грэмми", престижных наград MTV EMA, NME, Classic Rock и других.

В 2022 году Оззи со своей женой поддержали Украину в нашей борьбе за независимость и войне против российского агрессора.

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