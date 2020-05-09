Ольга Куриленко оскандалилася несподіваною заявою: я не українка

Ольга Куриленко (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Ольга Куриленко нарвалася на шквал критики в мережі після поста про День перемоги над нацизмом 9 травня

Ольга Куриленко, голлівудська актриса з України, зреклася своєї національності. "Дівчина Бонда" в мережі опублікувала вітальний пост із нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, і в коментарях приголомшила несподіваними заявами.

40-річна актриса і модель написала в своєму Instagram, що є не українкою, а слов'янкою. Після цього у відповіді на здивовану реакцію підписників додала, що "тест на ДНК показав, що української крові в ній взагалі немає".

Дивна заява Куриленко послідувала після публікації фото, на якому син зірки 4-річний Олександр Макс Гораціо розфарбовував червоною фарбою п'ятикутні зірки на картонній конструкції у формі танка.

Син Ольги Куриленко Олександр Макс Гораціо (Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

"Happy Victory in Europe Day! А для наших із завтрашнім Днем Перемоги!" - актриса підписала знімок.

Пост викликав у мережі неоднозначну реакцію та шквал критики. Куриленко вирішила відповісти на питання своїх підписників у коментарях і поділилася думкою про національність та про сенсаційний спосіб її визначення.

Фото: скрін коментарів instagram.com/olgakurylenkoofficial

"Чому ви вирішили, що я соромлюся? Я просто правду сказала. Національність визначається по крові, правда? Так от я не 100% українка. А тест ДНК показав, що української крові в мені немає взагалі. Сорі, мені взагалі-то все одно. Але тест так показав. Я сама здивувалася", - написала зірка.

Уродженка Бердянська під Запоріжжям у 16-річному віці переїхала працювати моделлю в столицю Франції Париж, а зараз проживає в Лондоні в Британії. Нещодавно актриса шокувала громадськість звісткою, що заразилася коронавірусом. На превелике щастя, Куриленко незабаром змогла перемогти хворобу, після чого розповіла в мережі, як саме їй це вдалося.

Ольга Куриленко (Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Як випливає з біографії Ольги у відкритих джерелах, її батько Костянтин Куриленко - українець, а мати Марина Алябушева має російсько-білоруське коріння і родом з Іркутської області (РФ). Зараз зірка Голлівуду має французький паспорт.