Литва запропонувала ЄС ввести санкції проти московського патріарха Кирила за підтримку війни

Литва закликає Євросоюз ввести санкції щодо московського патріарха Кирила Гундяєва, який підтримав вторгнення в Україну. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що зараз йдуть дискусії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

"Да. Є така пропозиція, тільки поки ще проходять дискусії для досягнення взаємної угоди, тому остаточної відповіді поки немає, чи буде це введено", - сказав міністр.

Він вказав, що влада Литви бере участь в консультаціях про відділення Литовської православної церкви від московської єпархії, але підкреслив, що це питання самовизначення громади.

Відзначити, глава Російської православної церкви (РПЦ) Кирило Гундяєв прямо благословив вторгнення Росії в Україну.