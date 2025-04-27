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Кофе или чай? Как выбор напитка влияет на здоровье: разъяснение эксперта

Воскресенье 27 апреля 2025 12:25
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Кофе или чай? Как выбор напитка влияет на здоровье: разъяснение эксперта Фото: Чай и кофе влияют на здоровье (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Василина Копытко

Чай и кофе имеют разные преимущества для здоровья. Выбор между ними зависит от ваших предпочтений и потребностей организма.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Красненков.

Оба напитка имеют свои преимущества и недостатки, поэтому важно выбирать, исходя из индивидуальных предпочтений и потребностей.

В кофе присутствуют кофеин и хлорогеновые кислоты, которые являются мощными антиоксидантами. Эти компоненты снижают риск некоторых заболеваний, дарят бодрость и улучшают концентрацию.

Кофе также может быть полезным для снижения риска развития сердечно-сосудистых болезней, но важно помнить об умеренном потреблении, поскольку чрезмерное употребление кофеина может вызвать негативные эффекты.

Зеленый чай, в свою очередь, содержит другие антиоксиданты - катехины и EGCG, а также аминокислоту L-теанин, которая способствует расслаблению без сонливости.

Чай имеет менее выраженный эффект возбуждения, что делает его идеальным для людей, которые ищут мягкий, но эффективный способ повысить концентрацию. Он также помогает снижать уровень сахара в крови.

Красненков отмечает, что чай или кофе - это вопрос вкуса. Оба напитка полезны при умеренном потреблении и отсутствии добавления сахара, что важно для поддержания здоровья.

Напомним, мы писали, что исследование ученых показало, что употребление кофе утром снижает уровень смертности по сравнению с употреблением кофе позже днем.

Исследование проанализировало пищевые данные более 42 тысяч взрослых в течение девяти лет.

Кроме того, в кофе большое количество соединений, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием для большинства людей.

Выяснилось, что эти два напитка в некоторой степени защищают от деменции в некоторых случаях. А вот продукты с сахаром и жирами - наоборот, вызывают воспаление в организме.

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