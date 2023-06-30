Обожает одиночество. В Карпатах засветился редкий лесной кот (видео)
В карпатском заповеднике увидели редкое животное - лесного кота. Этот хищник очень любит одиночество и редко попадается в "фотоловушки".
Представителя семейства кошачьих показали на видео на странице Карпатского биосферного заповедника в Facebook.
Что известно о лесном коте
Лесной кот немного похож на домашнего, но отличается несколько большими размерами, крепкими лапами и относительно коротким черным хвостом.
Эти животные любят прятаться и пугливы, они не приближаются к человеческим жилищам. К сожалению, их численность с каждым годом уменьшается.
В Украине насчитывается около 300 особей, поэтому вид считается редким и подлежит охране.
Животное выходит на охоту только в сумерках и ночью. А в день отдыхает в укромном месте. Питается преимущественно мышевидными грызунами, насекомыми, реже птицами, пресмыкающимися и любит рыбу.
У этого самоуверенного красавца есть животные-враги. К ним относятся: рысь, волк и шакал. Однако лесной хвостатый не является доступной добычей, поскольку он может с легкостью спрятаться в кроне деревьев.
Эти звери любят жить наедине. У них рождаются от двух до четырех детенышей. Значительный вред чистоте вида наносят бродячие коты. Из-за спаривания с дикими котами у них образуются гибриды.
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