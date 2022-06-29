Американські панкейки за українським рецептом: готуємо пишні млинці на всю сковорідку
Американські панкейки - це великі пишні млинці. Вони готуються на молоці, як і традиційні тонкі млинчики, але з додаванням розпушувача. Пропонуємо український варіант закордонної випічки до сніданку.
Рецептом поділилася популярна кулінарка Лілія Цвіт.
Інгредієнти на 12-15 шт.:
- яйця - 2 шт.
- цукор - 80 г
- ванільний цукор - 1 пакетик
- молоко тепле - 250 мл
- борошно - 300 г
- розпушувач -10 г
- олія - 3 ст. л.
Покрокове приготування страви
До яєць додайте цукор, ванільний цукор, розітріть, щоб цукор трохи розчинився.
Влийте тепле молоко (не гаряче), перемішайте все до однорідності.
Додайте просіяне борошно і розпушувач. Борошно варто додавати поступово, щоб не зробити тісто надто густим (можна менше або більше борошна).
Маса має вільно стікати з вінчика і лишати чіткий слід. Додайте олію і трохи перемішайте.
Панкейки треба смажити на добре розігрітій сковорідці з обох сторін.
Полийте млинці медом, сиропом, варенням, карамеллю, шоколадом - на ваш смак.
Раніше кулінарка розповіла, як приготувати тонкі млинці на основі заварного тіста.
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