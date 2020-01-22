Його любили незліченні мільйони: помер зірка культового "Монті Пайтона"

Учасники "Монті Пайтон" в 1969 році (Фото monthypython.livejournal.com)

Террі Джонс з комік-групи "Монті Пайтон" помер після тривалої хвороби

Зірка "Монті Пайтона" Террі Джонс помер у віці 77 років у своєму будинку в Північному Лондоні. Британський актор, кінорежисер, композитор, дитячий письменник та історик в останні роки боровся з первинною прогресивною афазією - рідкісною формою деменції, яка впливає на здатність розмовляти.

Як повідомляє 22 січня британське агентство PA Media, він помер у суботу ввечері, перебуваючи біля своєї дружини.

Джонс був учасником культової британської комедійної групи, а також зняв ряд її найбільш популярних фільмів, у тому числі "Життя Брайана" та "Сенс життя".

"Протягом останніх декількох днів його дружина, діти, велика сім'я і близькі друзі постійно були з Террі... Ми всі втратили добру, веселу, теплу, творчу і по-справжньому люблячу людину, чия безкомпромісна індивідуальність, невтомний інтелект і надзвичайний гумор доставляли задоволення незліченним мільйонам протягом шести десятиліть", - йдеться в заяві рідних актора, пише CNN.

Террі Джонс (Фото: tvline com)

Джонс був відомий тим, що грав в сюрреалістичній комедійній трупі безліч ролей, у тому числі багато жіночих персонажів, і проказав, мабуть, найзнаменитішу фразу: "Він не Месія, він дуже неслухняний хлопчик!" - під час гри матері Брайана в їх класичній сатирі 1979 року про релігію.

До комік-групи "Монті Пайтон" входили шість осіб. Вони домоглися значного успіху завдяки своєму новаторському, абсурдистському гумору, і знаходяться в числі найвпливовіших коміків усіх часів. Група відома в тому числі завдяки гумористичному шоу "Літаючий цирк Монті Пайтона", яка виходила на BBC у 1969-1974 роках. Більшість учасників групи після її розпаду в 1983 році зайнялися успішною сольною кар'єрою, але неодноразово збиралися разом знову для реалізації спільних проектів.

Террі Джонс - другий зліва - з учасниками "Монті Пайтон" в 1982 році (Фото: edition.cnn.com)

Комік також писав історичні науково-популярні книги та знявся у декількох документальних фільмах після розпаду групи в 1980-х, а також створив сценарій для фентезійного фільму 1986 року "Лабіринт" з Девідом Боуї в головній ролі.

Теренс Грем Перрі "Террі" Джонс народився 1 лютого 1942 року в місті Колвін-Бей в Уельсі в родині банківського службовця і домогосподарки. Після навчання в Коледжі Святого Едмунда в Оксфорді в 1965 році разом з другом Майклом Паліном організував телевізійне "The Love Show", потім написав сценарії для деяких інших телешоу, але найбільше Джонса прославило шоу "Монті Пайтон".

Актор був одружений двічі. У 1970 році він одружився на Елісон Телфер - від шлюбу народилися двоє дітей. У 2003 році вони розлучилися після скандалу, викликаного романом Джонса зі студенткою Оксфорда, яка молодша за нього на 41 рік.

У 2012 році Террі одружився на Анні Содерстром, і у них народилася дочка.

Террі Джонс у фільмі "Монті Пайтона" - "Життя Брайана" в 1979 році (Фото: Rex Features / independent.co.uk)

"Його робота з "Монті Пайтоном", його книги, фільми, телевізійні програми, вірші та інші роботи будуть жити вічно, це гідний спадок для справжнього ерудита", - йдеться в заяві.

Також сім'я знаменитого актора висловила надію, що одного разу ця хвороба буде повністю викоренена.

Чимало видатних діячів культури висловили свої співчуття у зв'язку зі смертю легендарного артиста.

"Прощай, Террі Джонс. Велика нога спустилася, щоб затоптати тебе. Боже мій, яке задоволення ти доставив, яку невтримну радість і захват. Який чудовий талант, серце і розум", - написав актор і комік Стівен Фрай в своєму Twitter.

"Террі був одним з моїх найближчих, найбільш цінних друзів. Він був добрим, щедрим, підтримуючим і захопленим життям у повному обсязі", - розповів журналістам колега Джонса групи "Монті Пайтон" Майкл Пейлін.

Террі Джонс (Фото: PA Wire / PA Images / independent.co.uk)