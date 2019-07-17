Ляшко на Чернігівщині: люди вже вішатися збираються через кляті тарифи

Олег Ляшко (фото: liashko.ua)

Олег Ляшко пообіцяв людям добитися скасування плати за переоформлення нерухомості і паїв

Перед парламентськими виборами лідер Радикальної партії Олег Ляшко зустрівся із мешканцями міста Ічня на Чернігівщині. Під час зустрічі із виборцями народного депутата вразили слова 77-річної пенсіонерки Діни Олексіївни Самойленко, яка півроку не може сплатити борг за газ у 6 тисяч гривень. І свою всю пенсію віддає, і донька допомагає, але боргова яма не меншає. Жінка вже отримала попередження про відключення від газопостачання.

"Я 2 тисячі гривень пенсії получила – віднесла все. Літом, думаю, заплачу решту – 6 тисяч. Аж отримала листа, що Коболєв мені газ відріже. Донька у Харкові на трьох роботах працює, щоб мені за газ висилати. Де мені взяти ті 6 тисяч гривень? Хоч іди та вішайся на груші!", - зі сльозами на очах розповіла Олегу Ляшку Діна Олексіївна і віддала політику платіжку, щоб він передав її голові "Нафтогазу" Коболєву.

Від такої історії у Олега Ляшка волосся стало дибки. Каже, і таких людей – мільйони по Україні.

ВОНА ХОЧЕ ПОВІСИТИСЯ НА ГРУШІ... 77-літня Діна Олексіївна живе у прадідівській хаті, якій 150 років. А сьогодні держава змушує жінку сплатити 10000 гривень за те, щоб вона переписала своє законне майно на єдину доньку. Де їй взяти ті гроші при пенсії 2000 гривень? До речі, донька працює на трьох роботах у Харкові і висилає гроші матері, щоб та могла погасити 6000 гривень боргу за газ, який Коболєв погрожує відключити. Я йду до парламенту, щоб не було такої несправедливості. Підніму пенсії, щоб Діна Олексіївна могла допомагати доньці, а не навпаки. Я скасую плату за переоформлення на дітей паїв та хат, до яких держава не має ніякого відношення. Заберу мільярдні зарплати і премії в Коболєва і спрямую їх на зниження тарифів. Я не дам Діні Олексіївні повіситися на груші, про що вона потайки думає. У мене повісяться ті, хто грабує народ! Опубліковано Олегом Ляшком Середа, 17 липня 2019 р.

Олег Ляшко у Чернігівській області

"Я хочу, щоб вся країна бачила, до чого влада доводить людей. Забирають останні гроші і відрізають газ за 200-300 гривень заборгованості. Натомість Коболєв собі 1,5 мільярди гривень премії виплатив. Влада повинна витрусити назад у нього ці гроші, щоб заплатити людям борги за комуналку. А якщо влада це не зробить – то я їх всіх повішу за ваші платіжки за одне місце!" - сказав Ляшко.

Лідер Радикальної партії підкреслив, йде до нового парламенту, щоб влада почула людей і знизити тарифи на комуналку.

"Не може звичайна сім’я платити за газ 5800 гривень при тих копійчаних пенсіях і зарплатах, як у цієї жіночки. Тому, щоб не доводити людей до гріха, треба негайно вирішувати проблему високих тарифів. Людина не повинна платити більше 15% свого доходу за комуналку. Цей бардак і знущання над українцями треба негайно припиняти!" - наголосив Ляшко.

Також лідер РПЛ пообіцяв Діні Олексіївні добитися скасування плати за переоформлення нерухомості і паїв, щоб жінка могла безоплатно переписати на свою доньку прадідівську хату, якій 150 років.

Раніше Ляшко сказав, що Зеленський свідомо вводить народ в оману.