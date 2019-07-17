Ляшко на Черниговщине: люди уже вешаться собираются из-за проклятых тарифов

Олег Ляшко (фото: liashko.ua)

Олег Ляшко пообещал людям добиться отмены платы за переоформление недвижимости и паев

Перед парламентскими выборами лидер Радикальной партии Олег Ляшко встретился с жителями города Ичня на Черниговщине. Во время встречи с избирателями народного депутата поразили слова 77-летней пенсионерки Дины Алексеевны Самойленко, которая полгода не может оплатить долг за газ в 6 тысяч гривен. И всю свою пенсию отдает, и дочка помогает, но долговая яма не уменьшается. Женщина уже получила предупреждение об отключении от газоснабжения.

"Я 2 тысячи гривен пенсии получила – отнесла все. Летом, думаю, заплачу остальное – 6 тысяч. А получила письмо, что Коболев мне газ отрежет. Дочь в Харькове на трех работах работает, чтобы мне за газ высылать. Где мне взять те 6 тысяч гривен? Хоть иди и вешайся на груше!", - со слезами на глазах рассказала Олегу Ляшко Дина Алексеевна и отдала политику платежку, чтобы он передал ее председателю "Нафтогаза" Коболеву.

От такой истории у Олега Ляшко волосы дыбом встали. Говорит, и таких людей – миллионы по Украине.

ОНА ХОЧЕТ ПОВЕСИТЬСЯ НА ГРУШЕ... 77-летняя Дина Алексеевна живет в прадедовском доме, которому 150 лет. А сегодня государство заставляет женщину заплатить 10000 гривен за то, чтобы она переписала свое законное имущество на единственную дочь. Где ей взять эти деньги при пенсии 2000 гривен? Кстати, дочь работает на трех работах в Харькове и высылает деньги матери, чтобы та могла погасить 6000 гривен долга за газ, Коболев угрожает отключить. Я иду в парламент, чтобы не было такой несправедливости. Подниму пенсии, чтобы Дина Алексеевна могла помогать дочери, а не наоборот. Я упраздню плату за переоформление на детей паев и домов, к которым государство не имеет никакого отношения. Заберу миллиардные зарплаты и премии в Коболева и направлю их на снижение тарифов. Я не дам Дине Алексеевне повеситься на груше, о чем она тайком думает. У меня повесятся те, кто грабит народ! Опубликовано Олегом Ляшко Среда, 17 июля 2019 г.

Олег Ляшко в Черниговской области

"Я хочу, чтобы вся страна видела, до чего власть доводит людей. Забирают последние деньги и отрезают газ за 200-300 гривен задолженности. Зато Коболев себе 1,5 миллиарда гривен премии выплатил. Власть должна вытрясти обратно у него эти деньги, чтобы заплатить людям долги за коммуналку. А если власть это не сделает – то я их всех повешу за ваши платежки за одно место!" - сказал Ляшко.

Лидер Радикальной партии подчеркнул, идет в новый парламент, чтобы власть услышала людей и снизила тарифы на коммуналку.

"Не может обычная семья платить за газ 5800 гривен при тех копеечных пенсиях и зарплатах, как у этой женщины. Поэтому, чтобы не доводить людей до греха, надо немедленно решать проблему высоких тарифов. Человек не должен платить больше 15% своего дохода за коммуналку. Этот бардак и издевательство над украинцами надо немедленно прекращать!" - подчеркнул Ляшко.

Также лидер РПЛ пообещал Дине Алексеевне добиться отмены платы за переоформление недвижимости и паев, чтобы женщина могла безвозмездно переписать на свою дочь прадевский дом, которому 150 лет.

Ранее Ляшко сказал, что Зеленский сознательно вводит народ в заблуждение.