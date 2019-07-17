ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ляшко: Зеленський свідомо вводить народ в оману

Новини » Політика    17.07.2019 - 14:49
Ляшко: Зеленський свідомо вводить народ в оману
Фото: Олег Ляшко (rada.gov.ua)

Ляшко звинуватив Зеленського у популізмі

Команда президента Володимира Зеленського грає на емоціях людей та свідомо вводить їх в оману популістськими заявами замість того, щоб реально відновити економіку. Таку думку висловив народний, депутат лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає РБК-Україна.

Серед таких заяв представників Зеленського Ляшко назвав продаж землі іноземцям та скасування мораторію на вивіз лісу-кругляку, які, за словами політика, ведуть до бідності і ще більшої міграції людей за кордон.

"Україна за останні 7 років втричі збільшила вивіз зернових. Хіба стали українці багатші? Ні! Бо замість того, щоб вивозити сировину, треба створювати робочі місця в Україні. Чи бачимо ми від Зеленського та його команди план подолання бідності та відновлення економіки? Де ініціативи, які дадуть можливість повернути мільйони українських заробітчан з-за кордону та піднімуть людям пенсію і зарплати? Цих ініціатив немає. Натомість ми бачимо лише чистий популізм, щоб сподобатися людям", - сказав Ляшко.

Лідер РПЛ наголосив, не може бути ніяких розмов про ринок землі, поки мільйони українців не отримали свої 2 гектари, які передбачені кожному громадянину за Земельним Кодексом.

"Коли нам влада розказує про продаж землі, а як бути з мільйонами українців, які не мають паїв, які їм належать за законом? Тому ми пропонуємо провести повну інвентаризацію українських земель. Мільйони необлікованих гектарів сьогодні обробляються "в темну" транснаціональними корпораціями, доходи від чого вони кладуть собі в кишені. Ці землі треба роздати жителям міст, щоб кожен мав свої законні 2 гектари, здавав їх в оренду чи продав до Державного земельного банку за нормальною ціною. Те ж саме стосується і селян, які не отримали свої паї. Зокрема, колишні працівники радгоспів, соціальні працівники, поштарі та інші. Тому спочатку народу землю роздайте, а потім говоріть про ринок землі", - зазначив Ляшко.

 

Зеленський запропонував в.о. голови Миколаївської ОДА звільнитися Офіс президента анонсував нараду з МВС щодо "євроблях"
Новини України Олег ЛяшкоРадикальна партія Олега ЛяшкаВолодимир ЗеленськийРынок земли
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся