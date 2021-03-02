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У Львівській області циркулюють два генотипи коронавірусу: які штами

Новость на русском → Львів, Вівторок 02 березня 2021 15:36
У Львівській області циркулюють два генотипи коронавірусу: які штами Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Львівській області циркулюють два генотипи коронавірусної інфекції, при цьому мова йде не про "британський" або "південноафриканський" штами.

Про це 2 березня заявили на Facebook-сторінці Львівської ОДА.

У ході брифінгу щодо епідеміологічної ситуації регіоні чиновники розповіли, що за минулу добу на Львівщині провели 1564 дослідження на COVID-19, з них - 349 дали позитивні результати. Всього ж за весь час пандемії коронавірус в області був підтверджений у 79 582 пацієнтів.

Епідеміологи Львівської області отримали від Центру громадського здоров'я МОЗ інформацію про те, що на території Львівської області циркулюють два генотипу коронавірусу.

"Один називається В1, а другий В1.1. Тобто, ані "південноафриканського", ані "лондонського" поки на теренах Львівщини немає", - сказала головний епідеміолог регіону Наталія Іванченко-Тімко.

Відео: У Львівській області циркулюють два штами коронавірусу

Зазначимо, що за даними ЦОЗ МОЗ, на території України загалом циркулюють п'ять штамів коронавірусу, які відносяться до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю. Це такі генетичні варіанти: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 і В2.

  • В1 - віруси цієї групи належать до численної групи вірусів, що циркулюють на території Європи і походять з Італії.
  • В1.1 - віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).
  • В1.1.1 - циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і великої Британії.
  • В1.5 - віруси цієї групи належать до численної групи вірусів, що циркулюють на території Європи і відбуваються з Іспанії.
  • В2 - віруси цієї групи циркулюють в більш ніж 57 країнах світу на 6 континентах.

Нагадаємо, раніше медики назвали характерні симптоми нового штаму коронавірусу, який називають "британським".

Також ми писали про те, що Ольга Голубовська розповіла про новий штам коронавірусу в Україні, який частіше вражає молодих людей, і погіршення починається на 14-16 день після початку захворювання.

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