Во Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса: какие штаммы
Во Львовской области циркулируют два генотипа коронавирусной инфекции, при этом речь идет не о "британском" или "южноафриканском" штаммах.
Об этом 2 марта заявили на Facebook-странице Львовской ОГА.
В ходе брифинга относительно эпидемиологической ситуации регионе чиновники рассказали, что за минувшие сутки на Львовщине провели 1564 исследования на COVID-19, из них - 349 дали положительные результаты. Всего же за все время пандемии коронавирус в области был подтвержден у 79 582 пациентов.
Эпидемиологи Львовской области получили от Центра общественного здоровья Минздрава информацию о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса.
"Один называется В1, а второй В1.1. То есть, ни "южноафриканского", ни "лондонского" пока на территории Львовщины нет", - сказала главный эпидемиолог региона Наталья Иванченко-Тимко.
Видео: Во Львовской области циркулируют два штамма коронавируса
Отметим, что по данным ЦОЗ Минздрава, на территории Украины в целом циркулируют пять штаммов коронавируса, которые относятся к глобальной генетической линии B, что происходит из Китая. Это такие генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2.
- В1 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии.
- В1.1 - вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).
- В1.1.1 - циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.
- В1.5 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании.
- В2 - вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.
Напомним, ранее медики назвали отличительные симптомы нового штамма коронавируса, который называют "британским".
Также мы писали о том, что Ольга Голубовская рассказала о новом штамме коронавируса в Украине, который чаще поражает молодых людей, и ухудшение начинается на 14-16 день после начала заболевания.