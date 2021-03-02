Во Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса: какие штаммы

Во Львовской области циркулируют два генотипа коронавирусной инфекции, при этом речь идет не о "британском" или "южноафриканском" штаммах.

В ходе брифинга относительно эпидемиологической ситуации регионе чиновники рассказали, что за минувшие сутки на Львовщине провели 1564 исследования на COVID-19, из них - 349 дали положительные результаты. Всего же за все время пандемии коронавирус в области был подтвержден у 79 582 пациентов.

Эпидемиологи Львовской области получили от Центра общественного здоровья Минздрава информацию о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса.

"Один называется В1, а второй В1.1. То есть, ни "южноафриканского", ни "лондонского" пока на территории Львовщины нет", - сказала главный эпидемиолог региона Наталья Иванченко-Тимко.

Видео: Во Львовской области циркулируют два штамма коронавируса

Отметим, что по данным ЦОЗ Минздрава, на территории Украины в целом циркулируют пять штаммов коронавируса, которые относятся к глобальной генетической линии B, что происходит из Китая. Это такие генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2.