Голубовська повідомила про новий штам коронавірусу: вражає молодих і довго лікується
В Україні коронавірус став більше вражати молодих людей, а тривалість протікання інфекції збільшилася.
Про це повідомила провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська на своїй Facebook-сторінці.
За інформацією медика, у хвороби відмічено нову течію.
Так, частка молодих людей 30+ з важким перебігом захворювання помітно зросла, почастішали випадки загострення процесу в гострому періоді, а лабораторні аналізи не дають повної інформації. Крім того, з 14-16 дня хвороби приблизно у третини госпіталізованих у цей період починається погіршення стану, а не поліпшення.
"Пояснити такі особливості, що виникли буквально на очах, просто процесами адаптації мікро - і макроорганізму, не можна. Швидше ми маємо справу з новим штамом збудника, з яким - не знаю..", - написала Ольга Голубовська.
Лікар прогнозує збільшення летальних випадків інфекції.
"Поки офіційно отримані дані з референс - лабораторій показують, що зразки матеріалу від хворих мають належність до генетичної лінії, що має китайське коріння. Враховуючи такі особливості, на жаль, треба очікувати збільшення летальності, у т. ч. у молодих людей", - сказала лікар.
Нагадаємо, що раніше лікар назвала реальні ризики смерті в результаті вакцинації проти коронавірусу.
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