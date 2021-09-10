У Києві розкидають ковбасу з отрутою: бережіть домашніх улюбленців!

У Києві власників собак попереджають про ще одну небезпеку для улюбленців - ще недавно помічали розкидані шматки сосисок з голками всередині у зелених зонах, а тепер догхантери залишають ковбасу з таблетками, щоб труїти чотирилапих.

Як і у випадку з "колючою приманкою" на Позняках, отруту розкидали теж в Дарницькому районі, а саме на території закритого ЖК "Комфорт Таун" на Регенераторній недалеко від Інституту хімії.

За словами киянки, обурені мешканці комплексу, які цього ранку виявили такі розкидані шматки ковбаси з білими таблетками всередині, звернулися до поліції за фактом інциденту, а також вирішили перевірити записи з усіх камер спостереження на прилеглій території. Було написано заяву.

"Поліція була. Потерпіла, у якої коргі встигла схопити, але не з'їсти таблетку, написала заяву і завтра повезе саму таблетку на експертизу. Собака почувається добре. Власниця і співробітники, які вранці знайшли (ковбасу з таблетками), акуратно зібрали докази, передали їх поліції, надали записи камер і всіляко допомагають, як і гімназія, біля якої це сталося", - йдеться в публікації.

Жінка додала, що мешканці налаштовані рішуче, і сподівається, що незабаром шкуродера/шкуродерів вдасться знайти та притягнути до відповідальності.

"Дуже важливо, щоб це стало уроком для цих нелюдів, щоб не повадно було повторювати... Навіть не хочу думати про те, що люди, які зробили це, ходять десь поруч, і, щобільше, продовжують ходити своїми ногами", - пише Анна.

Також вона опублікувала фото і показала, як виглядають такі шматки ковбаси з отрутою.

У Києві розкидають шматки ковбаси з таблетками всередині, щоб труїти собак (фото: facebook.com/anna.sereda)

Що робити, якщо собака отруїлася

Волонтери рекомендують людям, які помітили собаку з ознаками отруєння, якомога швидше вколоти тварині в заднє стегно вітамін В6 (5-10 кубів).

Після цього чотирилапого потрібно відвезти до ветеринарної клініку, де тварину повинні прокапати та надати кваліфіковану допомогу.