Фото: військові лікарі України провели операцію, якій сьогодні немає аналогів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українські військові лікарі вже двічі виконали сучасну операцію з видалення нирки через вогнепальне поранення. Поранені здатні вже самостійно пересуватися по палаті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Мобільний госпіталь у якому проводять операції розташований в одному з прифронтових міст України. Лапароскопічна операція була виконана в Україні вперше. Пацієнти отримали вогнепальне поранення внаслідок чого відбулась руйнація органу. "Станом на сьогодні у мобільному госпіталі виконали вже дві такі операції. Завдяки надсучасним технологіям та професійності українських лікарів поранені вже самостійно ходять по палаті", - пише пресслужба Центру.