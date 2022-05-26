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Військові лікарі України провели операцію, якій сьогодні немає аналогів

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Четвер 26 травня 2022 17:44
Військові лікарі України провели операцію, якій сьогодні немає аналогів Фото: військові лікарі України провели операцію, якій сьогодні немає аналогів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові лікарі вже двічі виконали сучасну операцію з видалення нирки через вогнепальне поранення. Поранені здатні вже самостійно пересуватися по палаті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Мобільний госпіталь у якому проводять операції розташований в одному з прифронтових міст України.

Лапароскопічна операція була виконана в Україні вперше. Пацієнти отримали вогнепальне поранення внаслідок чого відбулась руйнація органу.

"Станом на сьогодні у мобільному госпіталі виконали вже дві такі операції. Завдяки надсучасним технологіям та професійності українських лікарів поранені вже самостійно ходять по палаті", - пише пресслужба Центру.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про перелік безкоштовних медичних послуг, які сьогодні можуть отримати українці.

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