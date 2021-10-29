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Під Львовом на території храму чоловік провів загадкові ритуали: відео налякало мережу

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Львівська область, П'ятниця 29 жовтня 2021 14:43
Під Львовом на території храму чоловік провів загадкові ритуали: відео налякало мережу Під Львовом чоловік на території церкви провів ритуал (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селищі Брюховичі Львівської області, невідомий чоловік посеред ночі пробрався на територію церкви Різдва пресвятої Богородиці та провів там невідомі ритуали.

Відео з камер відеоспостереження опублікували на сторінці храму у Facebook.

Так, інцидент стався 28 жовтня о 05:00 ранку.

На відео видно, що невідомий чоловік потрапив на територію церкви та розмалював білою фарбою хрести, поламав частину паркану та розлив невідому рідину.

Як розповіли парафіяни храму, вандалу на вигляд 40-50 років. Зокрема, зараз громада розшукує чоловіка, який здійснив загадкові ритуали на території церкви.

У коментарях користувачі вражені від вчинку чоловіка.

  • Просто жах.Нічого святого в людини немає;
  • Молитва господня сильніша! Все до нього піде! Жах!;
  • Яка людина ви що? Ту темряву треба знайти й спалити прилюдно, як це робили старі часи;
  • Боже, що творять і не бояться ні гріху. На Божім храму вже вандалізм;
  • Що твориться!

Раніше ми повідомляли, що під Вінницею православні віряни не поділили церкву.

Також ми писали, що Кузін назвав церкву однією з причин низької вакцинації від COVID.

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