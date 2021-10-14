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Під Вінницею православні віряни не поділили церкву: відео конфлікту

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Вінницька область, Четвер 14 жовтня 2021 21:12
Під Вінницею православні віряни не поділили церкву: відео конфлікту Віряни влаштували бійку під Вінницею (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Новоживотів Вінницької області між прихильниками ПЦУ та УПЦ біля храму стався конфлікт.

Відео опублікували в групі "Вартові еспресо" у Facebook.

Чому виник конфлікт

Так, інцидент стався вранці 14 жовтня.

Протистояння між групами вірян у селі розпочалося ще у 2020 році – коли храм зайняла Православна церква України. А сьогодні вранці представники УПЦ зібралися біля храму на честь свята Покрови Пресвятої Богородиці. Однак, у натовпі вірян знайшовся провокатор, який і затіяв бійку.

Зазначається, що поліція в конфлікт не втручалася та не намагалася його припинити.

З натовпу лише лунали крики: "Що робиться!", "Забери руки".

Раніше ми повідомляли, що у Києві мотоцикліст і водій авто влаштували жорсткі розбірки на швидкості.

Також ми писали, що під Києвом чоловік з вилами напав на поліцейських, його зупинили пострілом.

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