Під Вінницею православні віряни не поділили церкву: відео конфлікту
У селі Новоживотів Вінницької області між прихильниками ПЦУ та УПЦ біля храму стався конфлікт.
Відео опублікували в групі "Вартові еспресо" у Facebook.
Чому виник конфлікт
Так, інцидент стався вранці 14 жовтня.
Протистояння між групами вірян у селі розпочалося ще у 2020 році – коли храм зайняла Православна церква України. А сьогодні вранці представники УПЦ зібралися біля храму на честь свята Покрови Пресвятої Богородиці. Однак, у натовпі вірян знайшовся провокатор, який і затіяв бійку.
Зазначається, що поліція в конфлікт не втручалася та не намагалася його припинити.
З натовпу лише лунали крики: "Що робиться!", "Забери руки".
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