Під Львовом рятувальники доправили до лікарні породіллю, до якої лікарі не могли дістатися 5 днів (відео)

Під Львовом медики кілька днів ніяк не могли дістатися на огляд до вагітної жінці у віддаленому селі через метрові снігові замети. Жінка була на останньому тижні вагітності, тому лікарі звернулися до рятувальників за допомогою.

Про це 17 лютого передали у прес-службі ДСНС у Львівській області.

За словами медиків, карета "швидкої" марно з четверга намагалася доїхати до села Которин у Стрийському районі, бо дороги геть замело. В результаті 16 лютого головний лікар Журавенской міської лікарні зателефонував до Служби порятунку "101" з проханням посприяти в госпіталізації породіллі, яка буда також мамою трьох дітей 2-х, 4-х і 6-ти років.

Рятувальники з медиками на всюдиході "Богун" вирушили до 32-річної вагітної Наталі.

"Вона перебувала на обліку... Четверта вагітність, четверті пологи у цієї жінки. Жінка з групи високого ризику. Термін вагітності - 37-й тиждень. Але оскільки у неї сечокам'яна хвороба, ми намагалися з четверга її госпіталізувати, дороги не було, тому ми були змушені звернутися до рятувальників, щоб її госпіталізували", - розповіла акушерка-гінеколог Зоряна Ковальська.

Вже в селі по прибуттю і після огляду було прийнято рішення доставити жінку з дітьми до медичного закладу, оскільки малюків не було на кого залишити. Надзвичайники посадили породіллю з ними в той же "Богун" і відвезли до лікарні.

Всього для надання допомоги від ДСНС залучалося 4 чоловіка особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Відео: Під Львовом рятувальники допомогли госпіталізувати вагітну, до якої лікарі не могли дістатися