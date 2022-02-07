Під Львовом народилися унікальні двійнята: діти з'явилися на світ в різні дні в і різних місцях

Пологи у жінки почалися раніше терміну, тому медики прийняли пологи у неї вдома. На світ спочатку з'явилася здорова дівчинка, але, у жінки була двійня, тому народжувати другу дитину лікарі екстрено повезли її до пологового будинку.

Медики, які допомогли вагітній жінці (фото: facebook.com/emergency.lviv)

Цікаво, що хлопчика жінка народила не в той же день, а вже на наступний. Таким чином двійнята святкуватимуть дні народження в різні дні.

"Так вийшло, що дівчинка народилася в населеному пункті Пустомитівського району в один день, а її братик - вже наступного дня у Львові. Та й випадку за всю мою роботу на "швидкій" такого не було: щоб пологи - і двійня", - зазначила фельдшер Леся Нікула.