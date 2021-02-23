На заводі у Калуші стався викид хімікатів, є травмований

У Калуші (Івано-Франківська область) на заводі "Карпатнафтохім" стався викид газоподібної речовини. В результаті є постраждалий.

На заводі стався викид газів без горіння на сушильній вежі з виробництва вінілхлориду. Загрози для населення немає.

Втім, в управлінні цивільного захисту ОДА повідомили, що в результаті спалаху є травмована одна особа, яка звернулася до лікувального закладу з термічними опіками пальців верхніх та нижніх кінцівок. Стан легкий.

На “Карпатнафтохімі” стався масштабний спалах хімічних випарів. ⠀ Вранці 22 лютого у Калуші на хімічному заводі “Карпатнафтохім” зафіксували масштабне задимлення, котре було помітне на кілька кілометрів. ⠀ У пресцентрі УДСНС в Івано-Франківській області “Галці” повідомили, що на підприємстві надзвичайної події не відбулося. ⠀ На місці події пожежники з’ясували, що в ході виробничого процесу в приміщенні сушильної вежі спалахнули випари дихлоретану. Загрози екології немає, кажуть рятувальники. ⠀ Довідково: 1,2-дихлоретан (Хлористий етилен) – безбарвна рідина з солодкуватим запахом, що має формулу ClCH 2 -СН 2 Cl. Є сильним наркотичним засобом, що має сильну канцерогенну дію. Posted by Калуський Формат on Monday, February 22, 2021

Рятувальні підрозділи до ліквідації наслідків викиду не залучалися. Наразі ситуація вже під контролем.