На заводі у Калуші стався викид хімікатів, є травмований
У Калуші (Івано-Франківська область) на заводі "Карпатнафтохім" стався викид газоподібної речовини. В результаті є постраждалий.
На заводі стався викид газів без горіння на сушильній вежі з виробництва вінілхлориду. Загрози для населення немає.
Втім, в управлінні цивільного захисту ОДА повідомили, що в результаті спалаху є травмована одна особа, яка звернулася до лікувального закладу з термічними опіками пальців верхніх та нижніх кінцівок. Стан легкий.
На “Карпатнафтохімі” стався масштабний спалах хімічних випарів. ⠀ Вранці 22 лютого у Калуші на хімічному заводі “Карпатнафтохім” зафіксували масштабне задимлення, котре було помітне на кілька кілометрів. ⠀ У пресцентрі УДСНС в Івано-Франківській області “Галці” повідомили, що на підприємстві надзвичайної події не відбулося. ⠀ На місці події пожежники з’ясували, що в ході виробничого процесу в приміщенні сушильної вежі спалахнули випари дихлоретану. Загрози екології немає, кажуть рятувальники. ⠀ Довідково: 1,2-дихлоретан (Хлористий етилен) – безбарвна рідина з солодкуватим запахом, що має формулу ClCH 2 -СН 2 Cl. Є сильним наркотичним засобом, що має сильну канцерогенну дію.Posted by Калуський Формат on Monday, February 22, 2021
Рятувальні підрозділи до ліквідації наслідків викиду не залучалися. Наразі ситуація вже під контролем.
Нагадаємо, на півночі анексованого Криму стався викид сірчистого газу на підприємстві "Кримський титан". Місцеві жителі скаржилися на неприємний запах у повітрі.
До цього великий викид на "Кримському титані" був на початку вересні 2018 року; тоді в Армянську ввели режим надзвичайної ситуації, закрили школи та лікарні.