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У Києві "коп" врятував від утоплення дівчинку за допомогою куртки: деталі героїчного вчинку

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Київ , Понеділок 25 жовтня 2021 16:37
У Києві "коп" врятував від утоплення дівчинку за допомогою куртки: деталі героїчного вчинку Колаж РБК-Україна: у Києві "коп" витягнув дівчинку з озера в Києві
Автор: Роман Мирончук

У Києві двоє поліцейських з Івано-Франківської області врятували маленьку дівчинку років 4-5, яка впала в озеро. Це сталося в парку "Перемога", де правоохоронці прогулювалися в неробочий час.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Копи" випадково побачили у воді рожеву дитячу куртку, а коли краще розгледіли, то побачили, що там знаходиться дитина і не роздумуючи кинулися у воду на допомогу.

"На адреналіні. Як у воду забіг, я не пам'ятаю, я йшов за інерцією. Я вже у воді легені стисло, дихати не давало", - згадує чоловік.

На озері часто знаходиться багато качок, і ось за однією з версій, дівчинка потягнулася до птаха, але не втрималася на березі і впала у воду.

Поліцейський зізнався, що спочатку думав, що озеро не глибоке, але він у воді не відчув дна. Дитину вже почало відносити течією.

"Її врятувало, що вона була в болоньєвій куртці і в памперсі. Повітря під капюшоном тримало на плаву", - кажуть чоловіки.

Ігор схопив дитину і почав тягнути до берега. Там він передав дівчинку своєму колезі. Порятунок дитини знімали на відео перехожі, які збіглися на крики.

При цьому батьків серед натовпу людей не було. Мама дівчинки підійшла через кілька хвилин, вона була десь поруч. Чоловіки передали дівчинку рідним і самі відразу ж побігли переодягатися.

Вранці поліцейські прокинулися. Багато людей їм дзвонили, дякували і писали про цей випадок в соцмережах. Мама дівчинки теж висловила свою подяку.

"Копи" витягли дівчинку з озера в Києві (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Києві патрульний витягнув з крижаного озера дитину.

Ми також писали про те, що в Запоріжжі дівчинка реанімувала матір, у якої зупинилося серце

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