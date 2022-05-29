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Під Львовом "батюшка" Московського патріархату пограбував храм: вивіз навіть іконостаси і дзвони

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Дрогобич, Львівська область, Неділя 29 травня 2022 16:07
Під Львовом "батюшка" Московського патріархату пограбував храм: вивіз навіть іконостаси і дзвони Фото: у Дрогобичі батюшка УПЦ МП пограбував храм (varta1 com ua)
Автор: Анна Шиканова

У Дрогобичі Львівської області протоієрей УПЦ МП вивіз їх храму абсолютно все і залишив голі стіни. Влада Дрогобича прийняла рішення храм забрати у МП і передати священнослужителям ПЦУ і після - будівля храму і територія були опечатані.

Деталі розповіли у виданні Varta.

У Дрогобичі Львівська обласна комісія на чолі з мером Тарасом Кучмою оголосила храм УПЦ преподобного Іова Почаївського власністю громади та опечатала його для передачі ПЦУ. Храм був побудований на міській землі, але церковна громада не зареєструвала на нього право власності, а значить - будівля і територія належать місту.

Настоятелем громади був протоієрей Микола Мандзюк, який ставився до Московського Патріархату і навіть має церковний орден РПЦ. За словами мешканцям Дрогобича, свої служби він проводив російською мовою. Один з його синів служить священником у храмі Москви.

27 травня в церкві Іова Почаївського зібралися парафіяни на першу молитву українською мовою - вже зі священником ПЦУ. І виявилося, що в храмі залишилися голі стіни.

У храмі немає іконостасів, вивезено абсолютну більшість ікон і церковних атрибутів, з території храму зникли дзвони. А з двох будівель на території церкви зрізали навіть хрести.

Храм знаходився після опечатування під охороною, а значить, всі цінні речі були вивезені ще до моменту прийняття комісією рішення та опечатування церкви.

У цій церкві зберігалися святині та мощі святих: частка Чесного і Животворящого Хреста Господнього, святі мощі Тихона московського, Митрополита Київського і Галицького Володимира, Феодосія Чернігівського, Іова Почаївського, Лаврентія Чернігівського. Чи залишилися святині в храмі - невідомо.

Як виглядав храм раніше:

Під Львовом &quot;батюшка&quot; Московського патріархату пограбував храм: вивіз навіть іконостаси і дзвони

Як виглядає храм тепер:

Під Львовом &quot;батюшка&quot; Московського патріархату пограбував храм: вивіз навіть іконостаси і дзвониПід Львовом &quot;батюшка&quot; Московського патріархату пограбував храм: вивіз навіть іконостаси і дзвони

Що відомо про протоієрея Миколу Мандзюка

Він народився в Мурманській області, в дитинстві переїхав з батьками у Львівську область, закінчив там школу. Служив у Радянській Армії. У 1979 році вступив до Московської духовної семінарії. У 1982 році був висвячений у диякона, а потім у священника.

У 1982 році отримав розподіл у Львівську область і призначений настоятелем церкви святого Архистратига Михаїла під Дрогобичем. У 1992 році почав будує храм Іова Почаївського.

Має церковні ордени: рівноапостольного князя Володимира II ступеня (УПЦ), преподобного Нестора Літописця (УПЦ), преподобного Сергія Радонезького II ступеня (РПЦ). Син служить священником у Москві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Львовом батюшку Московського патріархату облили зеленкою під час богослужіння.

А також розповідали про те, священники РПЦ злякалися українських відьом.

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