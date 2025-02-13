Во Львове обнаружили древние фрески под росписями церкви: им сотни лет!

Во львовской церкви Святого Архистратига Михаила обнаружили первоначальные росписи, которые были скрыты под более поздним убранством. Фрески датированы примерно 1730 годом. Сейчас они в катастрофическом состоянии и требуют немедленной реставрации.

Что это за фрески и кто их скрыл под другими рисунками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Института Polonika в Facebook.

Во Львове по улице Винниченко завершили первый этап исследовательских работ в церкви Святого Архистратига Михаила. Во время были найдены первоначальные фрески, которые были скрыты под более поздними наслоениями.

По словам специалистов, этот костел ранее принадлежал кармелитам и он является очень редким архитектурным типом однонефного храма с глубокими боковыми часовнями и богатым живописным убранством интерьера.

Древние фрески были найдены под текущими росписями и даже известно, кто и когда их зарисовал. Во время реставрации в XIX веке Леонард Захарский перерисовал значительную часть первоначальных фресок, которые были в костеле еще с 1730-х годов.

В прошлом году исследователи провели диагностику элементов малярного убранства храма, провели лазерное сканирование интерьера церкви, фотоинвентаризацию стенописи, фотограмметрические обмеры росписей, а еще - консервационную чертежную документацию.

Во львовском костеле нашли старинные фрески (фото: facebook.com/InstytutPolonika)

"Многолетняя запущенность привела к неудовлетворительному состоянию малярного убранства храма. Чтобы остановить процесс деградации, начали комплексное междисциплинарное консервационное исследование, целью которого было определить степень и причины повреждения росписей и провести инвентаризацию всего интерьера для подготовки к будущим консервационным работам", - написали искусствоведы в своем отчете.

Реставраторы исследовали пигменты, состав раствора, уровень загрязнения и провели исследования в ультрафиолетовом свете, чтобы более детально рассмотреть росписи.

История этого костела удивительная и за годы существования он претерпел многих трансформаций. Его начали строить в 1634 году как костел Посещения Девы Марии при монастыре кармелитов босых. Тогдашний король Владислав IV Ваза сделал пожертвование на строительство костела - в честь победы Речи Посполитой в войнах с Московией и Турцией.

Найденные фрески были скрыты под другим слоем рисунков (фото: facebook.com/InstytutPolonika)

Строил костел львовский каменщик из ломбардского городка Борнио - Адам Ларто по прозвищу Покора. По другим данным - автором проекта был архитектор Ян Покорович.

А фрески XVIII века, вероятно, принадлежат авторству неизвестного мастера из Италии. Существует гипотеза, что мастер был из Болоньи, который учил о. Бенедикта Мазуркевича, а тот - Станислава Строинского. В 1642 году в возведенный костел и монастырь рядом поселились отцы кармелиты.

Костел стоял за пределами городских фортификаций и поэтому часто подвергался нападениям и разрушениям. А вот монастырь был своеобразной крепостью, которая входила в общую систему и он был укреплен высокими стенами.

Комплекс выстоял во время татарско-турецких осад (1672 и 1695 годах), однако в 1704 году монастырь захватили шведы.

В городской стене в свое время специально пробили Босяцкую калитку - для монахов-кармелитов. И именно через нее войско шведского короля Карла XII вошло в центр города и захватило Львов.

В 1717 году кармелитам удалось восстановить костел. В 1731-1732 годах итальянский художник Джузеппе Педретти вместе со львовским учеником-монахом Бенедиктом Мазуркевичем выполнили фресковую роспись стен и свода. Стенопись реставрировали и частично меняли в 1870, 1906 и 1918 годах.

В XIX веке в костеле проводили масштабные реставрационные работы. Конструкцию здания тогда укрепили, а значительную часть фресок - перерисовали. В 1938 году провели еще одну реконструкцию - под руководством Ежи Яниша. Тогда мастера перекрасили межнефные столбы.

Фрески находятся в катастрофическом состоянии (фото: facebook.com/InstytutPolonika)

В 1945 году советская власть закрыла монастырь, и монахи переехали в Краков. Сначала сооружения монастыря стали местом проживания бездомных, а затем склады. В бывших кельях сделали общежитие.

Впоследствии в монастыре разместили Музей науки и техники, в некоторых помещениях были реставрационные мастерские.

В течение 1960-1980 годов сад бывшего монастыря был местом для сбора молодежного неформального объединения "Республики Святого сада", где собирались львовские хиппи. В 1979 году храм передали Львовскому историко-архитектурному заповеднику.

А в 1991 году костел передали монахам Студийского Устава УГКЦ. На тот момент там был расположен склад строительных материалов. Говорят, что помещение было переполнено мусором, который вывозили в течение двух недель, а стены пришлось мыть с помощью пожарной машины.

Украшение святыни - уникальный алтарь в форме святыни (темпьетто) из черного и красного мрамора. Это единственный художественный памятник, происходящий со времени строительства костела. Сейчас в отделке интерьера можно увидеть фрески и эпитафии XIX века, частично сохранились деревянные скульптуры, в частности фигура летящего ангела.