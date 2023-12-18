В Киеве закроют на ремонт еще две станции метро

В Киеве в связи с ремонтом закроют еще две станции метро на "синей" ветке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание "Телеграф".

Какие станции метро закроют

Ремонт начнется на еще на одном участке Оболонско-Теремковской линии столичной подземки. Об этом сообщил заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук.

"В связи с физическим износом и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей по I-му главному пути "Почайна" и "Тараса Шевченко", - сказал он.

По его словам, предприятие производит закупку проектных работ. За участком ведется постоянный периодический надзор.

"Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены", - резюмировал топ-менеджер.

Пинчук рассказал, что специалисты КП проводят наблюдение и надзор за техническим состоянием объектов метрополитена, в соответствии с действующей нормативной документацией.

В метро были проблемы

Ранее начальник столичной подземки Виктор Брагинский сообщал, что есть проблемы на отрезке между станциями "Тараса Шевченко" (Подольский район) и "Почайна" (Оболонский район).

Этот тоннель строили еще в 1980-х годах, и он был экспериментальным, поэтому на этом участке есть определенные особенности. Брагинский объяснял, что этот участок метрополитена планировали закрыть летом 2024-го для проведения капремонта.

Напомним, что 8 декабря закрыли 6 станций синей ветки, от Демеевской до Теремков. Немного позже на этом участке организовали челночное движение поездов.