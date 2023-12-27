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Во Львове с пассажирки взыскали штраф, хотя она купила е-билет: подробности скандала

Львов, Среда 27 декабря 2023 12:44
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Во Львове с пассажирки взыскали штраф, хотя она купила е-билет: подробности скандала Фото: Во Львове контролеры оштрафовали женщину (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове женщина вынуждена была заплатить штраф в общественном транспорте за якобы безбилетный проезд, потому что контролеры не засчитали ее валидацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение львовянки в "Горячей линии Львова" в Facebook.

Детали скандала

Женщина оплатила проезд банковской картой Raiffaisen банка в автобусе 47А на остановке Рясне-2. Сообщения "Отклонено" не было, но при проверке контролеры ей заявили, что платеж картой не зарегистрирован, и она должна заплатить штраф в 300 гривен.

"Ничего доказать не удалось, поскольку списание, как они объяснили, будет видно только в сутки. Мне пришлось заплатить штраф. Прошу разобраться с этой ситуацией и вернуть средства за штраф", - написала горожанка.

Отметим, что на одном из скриншотов видно, что оплата 15 гривен за проезд находится в обработке.

Во Львове с пассажирки взыскали штраф, хотя она купила е-билет: подробности скандала

Во Львове с пассажирки взыскали штраф, хотя она купила е-билет: подробности скандала

Женщина вынуждена была заплатить штраф, хотя проезд оплатила (Скриншот)

Реакция украинцев

В комментариях украинцы возмутились ситуацией и написали, что не нужно было женщине платить штраф.

  • О, новий вид розводу на бабки. Те, що з леокарти не вкрали, то контролери заберуть. Безпрецедентний злочин міської ради і інших причетних проти мешканців міста. Треба звертатися у вищі інстанції зі скаргами або колективним позовом. В нормальній країні то б вже була відставка усього керівництва міста.
  • Я би принципово не платила штраф, хай спочатку з системою розберуться, а потім штрафують.
  • Людоньки, а нафіга ви платите штраф? Ви як стадо баранів, вибачте. Ну що той контролер зробить? Ну висадить вас, Ну і х*р з ним.
  • А ''кишенькові валідатори'' контролерів завжди справні, чи як їм хочеться? Бо якщо на валідаторі нема позначки ''відхилено'', то чому вимагають штраф?
  • Аналогічна ситуація була, лиш пощастило не потрапити на контроль. А так - на екрані засвітилось що проїзд зараховано, а зняло кошти на другий день..

Ранее мы сообщали, что в Киеве могут закрыть на ремонт еще две станции метро.

Читайте также, какую станцию метро Киева начало "заливать" водой.

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