У Львові з пасажирки стягнули штраф, хоча вона придбала е-квиток: подробиці скандалу
У Львові жінка змушена була заплатити штраф у громадському транспорті за нібито безквитковий проїзд, бо контролери не зчитали її валідацію.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис львівянки у "Гаряча лінія Львова" у Facebook.
Деталі скандалу
Жінка оплатила проїзд банківською карткою Raiffaisen банку в автобусі 47А на зупинці Рясне-2. Повідомлення "Відхилено" не було, але при перевірці контролери їй заявили, що платіж карткою не зареєстровано, і вона повинна заплатити штраф 300 гривень.
"Нічого довести не вдалося, оскільки списання, як вони пояснили, буде видно тільки за добу. Мені довелося заплатити штраф. Прошу розібратися з цією ситуацією та повернути кошти за штраф", - написала містянка.
Зазначимо, що на одному зі скриншотів видно, що плата 15 гривень за проїзд знаходиться в обробці.
Жінка вимушена була сплатити штраф, хоча проїзд оплатила (Скриншот)
Реакція українців
В коментарях українці обурилися ситуацією і написали, що не треба було жінці платити штраф.
- О, новий вид розводу на бабки. Те, що з леокарти не вкрали, то контролери заберуть. Безпрецедентний злочин міської ради і інших причетних проти мешканців міста. Треба звертатися у вищі інстанції зі скаргами або колективним позовом. В нормальній країні то б вже була відставка усього керівництва міста.
- Я би принципово не платила штраф, хай спочатку з системою розберуться, а потім штрафують.
- Людоньки, а нафіга ви платите штраф? Ви як стадо баранів, вибачте. Ну що той контролер зробить? Ну висадить вас, Ну і х*р з ним.
- А ''кишенькові валідатори'' контролерів завжди справні, чи як їм хочеться? Бо якщо на валідаторі нема позначки ''відхилено'', то чому вимагають штраф?
- Аналогічна ситуація була, лиш пощастило не потрапити на контроль. А так - на екрані засвітилось що проїзд зараховано, а зняло кошти на другий день..
Раніше ми повідомляли про те, що в Києві можуть закрити на ремонт ще дві станції метро.
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