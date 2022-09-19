У Львові на зиму виселять людей із модульних містечок: де вони будуть жити

У Львові людей виселять з трьох модульних містечок, у яких зараз проживають тисяча переселенців, які втікали від війни. Зокрема, багатьом їхати просто нікуди, тому що росіяни знищили їхнє житло.
Про це повідомляє ТСН.
За словами Тетяни, вона приїхала до Львова з Донецької області ще у травні разом з донькою, зятем і дворічною онукою. Жінка каже, що теплі ковдри, а також електрообігрівачі це єдине, що є з опалення у модульних будиночках.
У містечку є свій міні дитсадок, розповідає його вихователька Ганна Кутепова. Зараз дітей вдягають у теплі речі, але як похолодає, групу збираються закривати.
"В самому модулі стоїть електроконвектор, то чи буде додатковий опалювальний пристрій - не знаємо. Будемо сподіватися - зима буде тепла", - каже вихователька.
У мерії кажуть, що людей будуть переселяти в нове модульне містечко, яке пристосоване до холодів. А існуючі будиночки переформатують, а ті, що стоять в Стрийському парку, демонтують. А інші - залишать до весни.
Зазначають, що жити у таких модульних містечках не можна, навіть якщо поставити додаткові обігрівачі.
"Там є окремі блоки, де є житлові кімнати, окремі блоки, де є їдальня і окремо, де є душові і санвузли. Зимою некомфортно виходити у мороз і йти в душ", - каже заступник міського голови Любомир Зубач.
Окрім того, нове "зимове" містечко з’явиться завдяки польському уряду. За тиждень двоповерхові модульні будиночки приїдуть з-за кордону і їх почнуть монтувати. Будинки розраховані на 1300 людей, тоді як у всіх трьох містечках - 1000 мешканців.
Також людей закликають готуватися до зими, адже прогнозують, що вона буде найважчою за багато років.
Раніше ми повідомляли, що переселенець із Сєвєродонецька спроектував модульний будинок, який можна зібрати за 3 дні та поставити в будь-якому місці.
Також ми писали, що під Києвом побудують модульне містечко з 2-поверховими будинками.