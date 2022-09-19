UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львове на зиму выселят людей из модульных городков: где они будут жить

Во Львове людей выселят из модульных домов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове людей выселят из трех модульных городков, в которых сейчас проживают тысячи переселенцев, бежавших от войны. В частности, многим ехать просто некуда, потому что россияне уничтожили их жилье.

Об этом сообщает ТСН.

По словам Татьяны, она приехала во Львов из Донецкой области еще в мае вместе с дочерью, зятем и двухлетней внучкой. Женщина говорит, что теплые одеяла, а также электрообогреватели это единственное из отопления в модульных домиках.

В городке есть свой мини детский сад, рассказывает его воспитательница Анна Кутепова. Сейчас детей одевают в теплые вещи, но когда похолодает, группу собираются закрывать.

"В самом модуле стоит электроконвектор, но будет ли дополнительное отопительное устройство - не знаем. Будем надеяться - зима будет теплая", - говорит воспитательница.

Куда переселят людей

В мэрии говорят, что людей будут переселять в новый модульный городок, приспособленный к холодам. А существующие домики переформатируют, а стоящие в Стрыйском парке демонтируют. А другие - оставят до весны.

Отмечают, что жить в таких модульных городах нельзя, даже если установить дополнительные обогреватели.

"Там есть отдельные блоки, где есть жилые комнаты, отдельные блоки, где есть столовая и отдельно, где есть душевые и санузлы. Зимой некомфортно выходить в мороз и идти в душ", - говорит заместитель городского головы Любомир Зубач.

Кроме того, новый "зимний" городок появится благодаря польскому правительству. Через неделю двухэтажные модульные домики приедут из-за границы и их начнут монтировать. Дома рассчитаны на 1300 человек, тогда как во всех трех городках - 1000 жителей.

Также людей призывают готовиться к зиме, ведь прогнозируют, что она будет самой тяжелой за многие годы.

Ранее мы сообщали, что переселенец из Северодонецка спроектировал модульный дом, который можно собрать за 3 дня и поставить в любом месте.

Также мы писали, что под Киевом построят модульный городок с 2-этажными домами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовмодульный городок