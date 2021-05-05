У Львові засвітився єдиний в Україні білий Rolls-Royce Ghost вартістю 10 мільйонів

У Львові помітили рідкісний Rolls-Royce Ghost. При цьому в білому кольорі - це єдиний такий автомобіль в Україні. Машину придбав хтось із місцевих, оскільки у неї львівська реєстрація.

Машина оснащена мотором V12 з об'ємом 6,75 л з двома турбокомпресорами, який встановлений за передньою віссю. Потужність двигуна становить 571 к.с. розгін до "сотні" займає всього 4,8 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою 250 км/год.

Нагадаємо, експерти німецького автомобільного клубу розповіли, які машини найчастіше ламаються на дорозі і можуть створити своїм власникам справжні проблеми.

Ми також писали про те, що в Україні прийняли нові законопроєкти для розмитнення авто на європейській реєстрації за спрощеною процедурою. На це дається всього 180 днів з моменту вступу в силу Закону. Експерти розповіли про процедуру сертифікації, зміну вартості та економії.

Також фахівці розповіли про випадки шахрайства, і дали поради, як не переплачувати за розмитнення. При цьому наголошується, що раніше, щоб розмитнити авто, потрібно було отримати "сертифікаційну довідку" перед подачею митної декларації. А її вартість становила 600-1000 гривень.