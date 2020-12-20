Під Дніпром автобус з пасажирами загорівся на ходу: полум'я охопило весь салон

Під Дніпром загорівся автобус з пасажирами під час руху (фото: dp.dsns.gov.ua)

У неділю, 20 грудня, у Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Кривий Ріг загорівся автобус з пасажирами під час руху. Інцидент стався о 07:40.

На момент виникнення пожежі в салоні перебувало 7 пасажирів і водій. На щастя, ніхто не постраждав. Всі самостійно покинули салон автобуса ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Про це повідомляє ДСНС в Дніпропетровській області.

Під Дніпром загорівся автобус з пасажирами під час руху (фото: dp.dsns.gov.ua)

У ліквідації пожежі брало участь 5 осіб особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки головного управління відомства.

Під Дніпром загорівся автобус з пасажирами під час руху (фото: dp.dsns.gov.ua)

Пожежу загасили о 08:10, але вогонь повністю знищив весь автобус площею 21 м. кв.

Під Дніпром загорівся автобус з пасажирами під час руху (фото: dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві буквально за секунди загорілася маршрутка. Інцидент стався поряд зі станцією метро "Академмістечко". Вогонь охопив транспортний засіб повністю. При цьому очевидці події зняли жахливу пожежу на відео.

Користувачі мережі зазначили, що швидкість поширення вогню пов'язана з тим, що маршрутка зроблена з матеріалів з низькою пожежостійкістю.

Раніше в маршрутці Полтави ледь не загинули пасажири після того, як в транспортному засобі відмовили гальма. Водієві все ж вдалося уникнути трагедії. За словами однієї з пасажирок, люди в маршрутці почали плакати і молиться.