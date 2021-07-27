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"Переповнені" дитсадки Києва та батьківські внески: що важливо знати, влаштовуючи дитину в садок

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 17:03
"Переповнені" дитсадки Києва та батьківські внески: що важливо знати, влаштовуючи дитину в садок Фото: Дитячий садок в Києві (John Moore / Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні понад 15 тисяч дитячих садків, і більшість закладів дошкільної освіти вважаються переповненими. Разом з тим, як з'ясувалося, значна кількість малюків, які числяться в садках, насправді не відвідують їх. У Києві де-факто таких майже половина.

Такі несподівані дані навела депутат Київради Наталія Берікашвілі в ефірі програми "День.LIVE" на телеканалі LIVE.

За її словами, моніторинг у столичних садочках показав, що близько 47% місць, зайнятих дітьми, які прийшли по запису, фактично не відвідуються.

"Навіть серед моїх знайомих є випадки, коли дитина нібито оформлена в дитячий сад, але насправді знаходиться у бабусі або у дідуся", - розповіла депутат.

У цьому контексті, звертає увагу Берікашвілі, особливо дивними виглядають прохання керівництва "переповнених" дитячих установ до батьків профінансувати покупку картриджів, питної води тощо.

У таких випадках батьки можуть поскаржитися на гарячу лінію "15-51", зазначила депутат.

"Є позиція мера, що будь - який директор навчального закладу, на якого поступить така скарга, буде звільнений, тому що в нас є закон про освіту, який забороняє фактично такі хабарі", - говорить Берікашвілі.

Вона наголошує, що в Києві йде фінансування на всі навчальні заклади, і саме ці кошти повинні бути використані апаратом дитсадка або школи.

"Потрібно дослідити, чому у директора не вистачає фінансування. Можливо, з того балансу, який є, він витратив кошти не на те, що потрібно? Батьків я закликаю нічого додатково не оплачувати. Якщо коштів не вистачає,варто розібратись, чому: будь- яка мама має право на звіт керівника закладу перед собою, тому що це кошти ваші, це ваші податки", - закликала депутат.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко назвав умову, за якої дитина може втратити місце в дитячому садку.

Також ми писали про те, що в Україні перевірили їдальні в школах і дитсадках - те, що вони побачили, їх сильно шокувало.

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