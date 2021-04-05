У Львові лікарі врятували 17-річного хлопця: цвяхом пробило легке

У Львові лікарі врятували 17-річного хлопця з Львівської області, якому цвяхозабивний пневматичний пістолет випадково вистрілив у грудну клітку.

Про це повідомляє львівська обласна дитяча клінічна лікарня "Охматдит" на своїй сторінці в Facebook .

Медики були шоковані, коли швидка допомога привезла хлопця з пораненням грудної клітини. У нього було уражено ліве легке.

Молодий чоловік любить майструвати. Інцидент стався в суботу, 3 квітня, коли він прибивав дощечки. Після роботи він зібрав інструменти, спіткнувся на сходах і впав.

У Львові лікарі витягли цвях з легкого підлітка (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

При цьому цвяхозабивний пневматичний пістолет випадково вистрілив йому цвяхом у грудну клітку. Хлопець почав задихатися, йому викликали "швидку". У нього був тяжкий стан, задишка і біль у лівій половині грудної клітки.

У молодої людини розвинувся лівобічний пневмоторакс - повітря потрапило в грудну клітку, здавило ліве легке і зміщало серце вправо. Хлопцю зробили рентген і підозра лікарів виправдалась. У нього був цвях в області лівого легкого.

У Львові лікарі витягли цвях з легкого підлітка (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

За словами медиків, хлопцеві дуже пощастило, що цвях не пробив аорту, а до неї було всього кілька міліметрів. В іншому випадку він би не вижив.

Цвях доктора діставали без розрізів, оскільки його локалізація не дозволяла цього зробити. Медики використовували нову методику лікування - торакоскопію.

Хлопець вже йде на поправку. Щоб рана загоїлась знадобитися ще кілька днів.