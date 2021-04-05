ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Львові лікарі врятували 17-річного хлопця: цвяхом пробило легке

Новость на русском → Львів, Понеділок 05 квітня 2021 17:01
У Львові лікарі врятували 17-річного хлопця: цвяхом пробило легке Колаж РБК-Україна: у Львові лікарі витягли цвях з легкого підлітка
Автор: Роман Мирончук

У Львові лікарі врятували 17-річного хлопця з Львівської області, якому цвяхозабивний пневматичний пістолет випадково вистрілив у грудну клітку.

Про це повідомляє львівська обласна дитяча клінічна лікарня "Охматдит" на своїй сторінці в Facebook.

Медики були шоковані, коли швидка допомога привезла хлопця з пораненням грудної клітини. У нього було уражено ліве легке.

Молодий чоловік любить майструвати. Інцидент стався в суботу, 3 квітня, коли він прибивав дощечки. Після роботи він зібрав інструменти, спіткнувся на сходах і впав.

У Львові лікарі врятували 17-річного хлопця: цвяхом пробило легке

У Львові лікарі витягли цвях з легкого підлітка (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

При цьому цвяхозабивний пневматичний пістолет випадково вистрілив йому цвяхом у грудну клітку. Хлопець почав задихатися, йому викликали "швидку". У нього був тяжкий стан, задишка і біль у лівій половині грудної клітки.

У молодої людини розвинувся лівобічний пневмоторакс - повітря потрапило в грудну клітку, здавило ліве легке і зміщало серце вправо. Хлопцю зробили рентген і підозра лікарів виправдалась. У нього був цвях в області лівого легкого.

У Львові лікарі врятували 17-річного хлопця: цвяхом пробило легке

У Львові лікарі витягли цвях з легкого підлітка (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

За словами медиків, хлопцеві дуже пощастило, що цвях не пробив аорту, а до неї було всього кілька міліметрів. В іншому випадку він би не вижив.

Цвях доктора діставали без розрізів, оскільки його локалізація не дозволяла цього зробити. Медики використовували нову методику лікування - торакоскопію.

Хлопець вже йде на поправку. Щоб рана загоїлась знадобитися ще кілька днів.

Нагадаємо, в Запоріжжі з пацієнтів вимагали гроші за безплатні операції.

Раніше у Львові лікарі провели надскладну операцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Львів операция
LITE
Україну затягне холодами зі снігопадами, а морози місцями до -8 градусів
Україну затягне холодами зі снігопадами, а морози місцями до -8 градусів