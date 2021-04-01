У Львові лікарі провели надскладну операцію: у таких ситуаціях виживають одиниці

Львівські медики провели неймовірно складну операцію 37-річній жінці. Її привезли по швидкій з діагнозом – прорив перфораційної виразки шлунка. У таких важких станах виживають лише одиниці.

37-річна Олена майже місяць проходила з перфораційною виразкою шлунка і навіть не підозрювала про страшний діагноз. Її організм сховав проблеми зі шлунком за печінкою і по факту – це врятувало їй життя.

"Жінка зверталася за допомогою у приватні медичні установи, але їй поставили неправильний діагноз щодо неврологічної симптоматики, хоча проблема була гостра та пов'язана з хірургічними ускладненнями виразкової хвороби шлунка", - розповів завідувач першого хірургічного відділення клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Гнат Герич.

Коли вона потрапила до лікарні швидкої допомоги, лікарі швидко поставили їй правильний діагноз – прорив перфораційної виразки шлунка. Вижити з таким ускладненням можуть одиниці. Жінку негайно почали готувати до операції.

"Унікальний випадок, найцікавішим у цій історії є те, що при проривній виразці шлунка є лічені години для того, щоб врятувати пацієнта і зробити невідкладну операцію, однак організм сам „прикрив" виразку печінкою, що, власне, врятувало життя пацієнтки", - пояснив Гнат Герич.

Для того, щоб операція стала успішною, потрібно встановити межі кожного органу і роз'єднати їх без яких-небудь пошкоджень. Технічно це дуже складно. Проте лікарям вдалося це зробити, усунути інфекцію і вшити отвір у шлунку. Зараз пацієнтка вже почуває себе добре і її виписали додому.