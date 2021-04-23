Помер екс-президент Києво-Могилянської академії: дуже сумно і боляче
У Києві помер відомий український вчений, декан факультету правових наук, президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Андрій Мелешевич.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Тимофій Милованов.
"Помер Андрій Мелешевич. Мої співчуття родині, близьким і спільноті Києво-Могилянської академії. Я знав Андрія особисто і можу власноруч оцінити його внесок у становлення України через освіту і науку. Він був лідером найкращого університету в Україні. Я теж навчався в цьому університеті і для мене ця втрата особливо болюча", - написав Милованов.
Біографія Андрія Мелешевича
Андрій Анатолійович Мелешевич народився 24 жовтня 1962 року в Києві. У 1984 році отримав диплом спеціаліста на юридичному факультеті Київського державного університету імені Шевченка. Ступінь магістра отримав у школі громадянства та громадських справ ім. Д. Максвелла Сіракузського університету в 1992 році.
У 1998 році отримав сертифікат з методики та педагогіки викладання в університеті, став доктором філософії. У перші роки своєї кар'єри займав пости старшого помічника прокурора, прокурора, старшого прокурора слідчого управління, помічника та асистента професора.
З 2005 року - декан факультету правових наук у Києво – Могилянській академії, з 2011-професор центру якості за європейськими студіями ім. Жана Моне. З 2005 по 2014-професор кафедри державно-правових наук Факультету правових наук у Національному університеті "Києво-Могилянської академії". У 2015 році отримав звання Заслуженого юриста України.
У 2014 році Мелешева обрали президентом НаУКМА. На цій посаді він пропрацював п'ять років - до 2019 року.
Причини смерті Андрія Мелешевича не повідомляються. Йому було 59 років.
У мережі українці оплакують Мелешевича
На сторінці НаУКМА в Facebook підтвердили інформацію про смерть вченого. України в коментарях пишуть сої співчуття родині, рідним і всій спільноті університету.
- Світла і вічна пам'ять. Найкращий Керівник, добрий друг і неймовірна людина. Могилянці, нам всім буде його не вистачати. Співчуття родині.
- Який жах, яка втрата. Співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять пану Андрію.
- Просто сльози на очах від цього. Царство Небесне. Як раптово і несподівано.
- Ніколи не буваєш готовим до такої "новини". Сумно, дуже сумно.
- Непоправна втрата для Могилянки та України. Світла пам'ять сильному духом людині.
- Як же неймовірно сумно. Світла пам'ять.
- Така гірка і болюча новина. Нехай добрий і світлий спогад про Андрія Анатолійовича Мелешевича залишиться в серцях рідних, колег, всіх, хто його знав, любив і поважав!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер видатний письменник і політик Володимир Яворівський.