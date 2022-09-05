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У Львові сплели найбільшу маскувальну сітку в Україні та встановили національний рекорд (фото)

У Львові сплели найбільшу маскувальну сітку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові встановили рекорд - сплели найбільшу маскувальну сітку в Україні, площею 2,2 тис. кв. м. Зокрема, це зробили за два дні понад дві тисячі осіб.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

Загальний розмір сітки - 2208 метрів квадратних.

"Цей подвиг зафіксували представники Національного реєстру рекордів України", - зазначив чиновник.

За його словами, до плетіння у Львівському палаці мистецтв долучилися 2059 людей. Наймолодшому учаснику акції - лише три тижні, а найстаршому - 84 роки.

Також він зазначив, що це важлива допомога для українських воїнів. Все тому, що сітки, особливо сплетені руками, допомагають ЗСУ бути непомітними для окупантів.

"Вдячний усім, хто долучився. Люди, ви - неймовірні! Ми точно переможемо!" - додав Козицький.

Додамо, що рекорд зафіксував експерт Національного реєстру рекордів Павло Горішевський.

У Львові сплели найбільшу маскувальну сітку в Україні (t.me/kozytskyy_maksym_official)

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Львів