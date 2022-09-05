Во Львове сплели самую большую маскировочную сетку в Украине и установили национальный рекорд (фото)

Общий размер сетки - 2208 метров квадратных.

"Этот подвиг зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины", - отметил чиновник.

По его словам, к плетению во Львовском дворце искусств присоединились 2059 человек. Самому младшему участнику акции - всего три недели, а самому старшему - 84 года.

Также он отметил, что это важная помощь для украинских воинов. Все потому, что сетки, особенно сплетенные руками, помогают ВСУ быть незаметными для оккупантов.

"Благодарен всем, кто присоединился. Люди, вы - невероятные! Мы точно победим!"- добавил Козицкий.

Добавим, что рекорд зафиксировал эксперт Национального реестра рекордов Павел Горишевский.

Во Львове сплели самую большую маскировочную сетку в Украине (t.me/kozytskyy_maksym_official)