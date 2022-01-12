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У Львові врятували хлопця, який хотів накласти на себе руки у прямому ефірі (відео)

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Львів, Середа 12 січня 2022 15:21
У Львові врятували хлопця, який хотів накласти на себе руки у прямому ефірі (відео) У Львові патрульні врятували хлопця (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові патрульні поліцейські врятували 21-річного хлопця, який хотів вчинити суїцид. Зокрема, накласти на себе руки він хотів у прямому етері.

Так, інцидент стався у вівторок, 11 січня, близько 4 години ранку, повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Зазначається, що до поліції зателефонувала дівчина, яка повідомила, що її знайомий веде пряму трансляцію в одній із соціальних мереж. Її насторожило те, що під час етеру він попрощався з усіма та сказав, що не хоче жити.

До того ж сам юнак не став розповідати, де він знаходиться, проте дівчина, що дзвонила, надіслала поліцейським скріншот з трансляції.

Заступник командира роти другого батальйону Олександр Савицький та його напарник Віктор Жовтанецький на зображенні впізнали парк, де, ймовірно, був хлопець. На місце події прибули поліцейські, але ж там нікого не було.

Після цього правоохоронці почали оглядати довколишні території. Згодом вони виявили 21-річного мешканця Львова на вулиці Стуса.

У хлопця була рана на руці, яку він хотів приховати від патрульних. Поліцейські викликали на місце інциденту медиків.

За словами хлопця, він зіткнувся з труднощами й не міг впоратися самотужки.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові чоловік мало не спалив себе на очах у поліцейських.

Також ми писали, що у Києві собака врятувала дитину, яка провалилася під лід.

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